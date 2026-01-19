मेरी खबरें
    दुबलेपन से परेशान हैं? ये सुपरफूड्स बिना सप्लीमेंट वजन बढ़ाने का है हेल्दी सॉल्यूशन

    Mon, 19 Jan 2026 01:47:54 PM (IST)
    लाइफस्टाइल डेस्क: जहां एक तरफ मोटापा आज की सबसे बड़ी स्वास्थ्य समस्याओं में से एक बन चुका है, वहीं दूसरी ओर कई लोग ऐसे भी हैं जो दुबलेपन से परेशान हैं। दुबले-पतले शरीर वाले लोगों को अक्सर समाज में अनचाहे कमेंट्स का सामना करना पड़ता है, जिससे उनका आत्मविश्वास प्रभावित होता है। ऐसे में वजन बढ़ाने के लिए लोग अक्सर महंगे सप्लीमेंट्स का सहारा लेते हैं, लेकिन कुछ नेचुरल फूड्स ऐसे भी हैं जो हेल्दी तरीके से वेट गेन में मदद कर सकते हैं।

    अंडे: मसल्स ग्रोथ का मजबूत आधार

    अंडे वजन बढ़ाने के लिए बेहतरीन फूड माने जाते हैं। इनमें प्रोटीन और हेल्दी फैट भरपूर मात्रा में पाया जाता है, जो मांसपेशियों के विकास में मदद करता है। अगर किसी को अंडे से एलर्जी नहीं है, तो वह दिन में तीन अंडे तक आसानी से खा सकता है। अंडे शरीर को अंदर से मजबूत बनाते हैं और एनर्जी भी प्रदान करते हैं।


    दूध: वजन और ताकत दोनों के लिए फायदेमंद

    दूध को डेली डाइट में शामिल करना वजन बढ़ाने का आसान तरीका है। इसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट की अच्छी मात्रा होती है। दूध न सिर्फ वजन बढ़ाने में मदद करता है, बल्कि मांसपेशियों को मजबूत बनाने और हड्डियों को ताकत देने में भी सहायक होता है। यह कैल्शियम, विटामिन और मिनरल्स का भी अच्छा स्रोत है।

    चावल: हाई कैलोरी का आसान विकल्प

    कई लोग यह नहीं जानते कि चावल वजन बढ़ाने में मदद कर सकते हैं। चावल में कार्बोहाइड्रेट और कैलोरी की मात्रा अधिक होती है। यह उन लोगों के लिए खासतौर पर फायदेमंद है जिनकी भूख कम लगती है या जिनका पेट जल्दी भर जाता है। चावल खाने से शरीर को जरूरी एनर्जी मिलती है।

    ड्राई फ्रूट्स: छोटे लेकिन असरदार

    काजू, बादाम, किशमिश, अखरोट और खजूर जैसे ड्राई फ्रूट्स वजन बढ़ाने की कोशिश कर रहे लोगों के लिए बेहद फायदेमंद हैं। इनमें कैलोरी, एंटीऑक्सीडेंट और जरूरी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स मौजूद होते हैं। इन्हें ग्रीक दही, चीज, मीट या प्रोटीन शेक के साथ मिलाकर खाया जा सकता है।

    नट बटर: हाई कैलोरी सुपरफूड

    नट बटर दुबले लोगों के लिए किसी सुपरफूड से कम नहीं है। इसे नाश्ते में शामिल करने से शरीर को अच्छी मात्रा में कैलोरी मिलती है। स्मूदी, दही या क्रैकर्स में नट बटर मिलाकर झटपट हाई कैलोरी स्नैक तैयार किया जा सकता है। अगर किसी को मूंगफली या किसी खास नट से एलर्जी है, तो सेफ सीड बटर का विकल्प अपनाया जा सकता है।

    Disclaimer: लेख में उल्लिखित सलाह और सुझाव सिर्फ सामान्य सूचना के उद्देश्य के लिए हैं और इन्हें पेशेवर चिकित्सा सलाह के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। कोई भी सवाल या परेशानी हो तो हमेशा अपने डॉक्टर से सलाह लें।

