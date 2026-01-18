नंबरों की होड़ में दबता बचपन... हर 10 में से 6 छात्र तनाव में, स्टूडेंट सिंक इंडेक्स-2026 रिपोर्ट के चौंकाने वाले आंकड़े

लाइफस्टाइल डेस्क: परीक्षा की तैयारी में जुटे रिषभ की किताबें खुली हैं, लेकिन उसका दिमाग जैसे जाम हो चुका है। तैयारी पूरी है, रिवीजन तय शेड्यूल पर चल रहा है, फिर भी चेहरे से मुस्कान गायब है। रिषभ के माता-पिता अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से लगातार यही कहते रहते हैं कि इस बार उनका बेटा पूरे परिवार में सबसे ज्यादा अंक लाएगा। रिषभ सामने से मुस्कुरा देता है, लेकिन भीतर ही भीतर डर से जूझ रहा है।

परीक्षा का डर नहीं, उम्मीदों की चिंता रिषभ ने यह बात अपने कोचिंग संस्थान के शिक्षक से साझा की कि उसे परीक्षा से ज्यादा डर माता-पिता की उम्मीदों का लगता है। बढ़ती प्रतिस्पर्धा, कम समय में ज्यादा सीखने का दबाव और उस पर परिवार की अपेक्षाएं—इन सबने मिलकर छात्रों को मानसिक तनाव में डाल दिया है।

स्टूडेंट सिंक इंडेक्स-2026 के चौंकाने वाले आंकड़े यह स्थिति केवल एक छात्र की नहीं है। द स्टूडेंट सिंक इंडेक्स-2026 (Student Sync Index 2026) की रिपोर्ट बताती है कि कक्षा में बैठे हर 10 में से 6 विद्यार्थी तनावग्रस्त रहते हैं। रिपोर्ट के अनुसार, रोजाना 63 प्रतिशत छात्र तनाव महसूस करते हैं, जिनमें से 42 प्रतिशत ने स्वीकार किया कि इस दबाव का कारण माता-पिता की उम्मीदें भी हैं। शिक्षक पहचानते हैं तनाव, समाधान सीमित रिपोर्ट में यह भी सामने आया है कि शिक्षक बच्चों के तनाव को पहचान तो लेते हैं, लेकिन उनके पास समाधान सीमित हैं। स्कूल काउंसलर और शिक्षक विद्यार्थियों को समझा सकते हैं, मगर माता-पिता के व्यवहार में बदलाव उनके नियंत्रण में नहीं होता। कई बार अभिभावक यह मानने को तैयार ही नहीं होते कि वे अनजाने में बच्चों पर दबाव डाल रहे हैं।