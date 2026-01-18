मेरी खबरें
    नंबरों की होड़ में दबता बचपन... हर 10 में से 6 छात्र तनाव में, स्टूडेंट सिंक इंडेक्स-2026 रिपोर्ट के चौंकाने वाले आंकड़े

    Student Sync Index 2026: देशभर में छात्रों के बीच बढ़ता मानसिक तनाव अब गंभीर चिंता का विषय बनता जा रहा है। परीक्षा की तैयारी, प्रतिस्पर्धा और सीमित सम ...और पढ़ें

    By Digital DeskEdited By: Akash Sharma
    Publish Date: Sun, 18 Jan 2026 04:49:28 PM (IST)Updated Date: Sun, 18 Jan 2026 04:49:28 PM (IST)
    स्टूडेंट सिंक इंडेक्स-2026 की चेतावनी- बच्चों पर बढ़ता मानसिक दबाव। (AI Generated Image)

    HighLights

    1. 42% बच्चों पर माता-पिता की उम्मीदों का दबाव
    2. स्कूल बनते जा रहे प्रतिस्पर्धा का मैदान
    3. शिक्षक पहचानते हैं तनाव, समाधान सीमित

    लाइफस्टाइल डेस्क: परीक्षा की तैयारी में जुटे रिषभ की किताबें खुली हैं, लेकिन उसका दिमाग जैसे जाम हो चुका है। तैयारी पूरी है, रिवीजन तय शेड्यूल पर चल रहा है, फिर भी चेहरे से मुस्कान गायब है। रिषभ के माता-पिता अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से लगातार यही कहते रहते हैं कि इस बार उनका बेटा पूरे परिवार में सबसे ज्यादा अंक लाएगा। रिषभ सामने से मुस्कुरा देता है, लेकिन भीतर ही भीतर डर से जूझ रहा है।

    naidunia_image

    परीक्षा का डर नहीं, उम्मीदों की चिंता

    रिषभ ने यह बात अपने कोचिंग संस्थान के शिक्षक से साझा की कि उसे परीक्षा से ज्यादा डर माता-पिता की उम्मीदों का लगता है। बढ़ती प्रतिस्पर्धा, कम समय में ज्यादा सीखने का दबाव और उस पर परिवार की अपेक्षाएं—इन सबने मिलकर छात्रों को मानसिक तनाव में डाल दिया है।


    स्टूडेंट सिंक इंडेक्स-2026 के चौंकाने वाले आंकड़े

    यह स्थिति केवल एक छात्र की नहीं है। द स्टूडेंट सिंक इंडेक्स-2026 (Student Sync Index 2026) की रिपोर्ट बताती है कि कक्षा में बैठे हर 10 में से 6 विद्यार्थी तनावग्रस्त रहते हैं। रिपोर्ट के अनुसार, रोजाना 63 प्रतिशत छात्र तनाव महसूस करते हैं, जिनमें से 42 प्रतिशत ने स्वीकार किया कि इस दबाव का कारण माता-पिता की उम्मीदें भी हैं।

    शिक्षक पहचानते हैं तनाव, समाधान सीमित

    रिपोर्ट में यह भी सामने आया है कि शिक्षक बच्चों के तनाव को पहचान तो लेते हैं, लेकिन उनके पास समाधान सीमित हैं। स्कूल काउंसलर और शिक्षक विद्यार्थियों को समझा सकते हैं, मगर माता-पिता के व्यवहार में बदलाव उनके नियंत्रण में नहीं होता। कई बार अभिभावक यह मानने को तैयार ही नहीं होते कि वे अनजाने में बच्चों पर दबाव डाल रहे हैं।

    नंबरों की दौड़ में खोता बचपन

    विशेषज्ञों का मानना है कि स्कूल धीरे-धीरे ‘विद्या के मंदिर’ की जगह ‘प्रतिस्पर्धा के कुरुक्षेत्र’ बनते जा रहे हैं। लगभग आधे बच्चे अपने ही घर को मानसिक सुरक्षा की जगह दबाव का केंद्र मानने लगे हैं। बच्चों को एक निवेश की तरह देखा जाने लगा है, जिससे भविष्य में बेहतर परिणाम की उम्मीद की जाती है।

    समाधान की दिशा

    रिपोर्ट में सुझाव दिया गया है कि माता-पिता बच्चों से दिन में कम से कम एक बार पढ़ाई से अलग विषयों पर बात करें। मेहनत की सराहना करें, केवल अंकों की नहीं। तुलना से बचें और बच्चों के व्यवहार, नींद और भूख में हो रहे बदलावों पर ध्यान दें। जब तक घर और स्कूल ‘गलती करने की स्वतंत्रता’ नहीं देंगे, तब तक तनाव का यह ग्राफ नीचे नहीं आएगा।

    • दिन में कम से कम एक बार बच्चे से पढ़ाई से अलग विषयों पर बातचीत करें।

    • बच्चे के शौक, दोस्तों और छोटी खुशियों में रुचि दिखाएं।

    • अच्छे अंक न आने पर भी बच्चे की मेहनत और प्रयास की सराहना करें।

    • बच्चे को यह एहसास दिलाएं कि आपका प्यार अंकों पर निर्भर नहीं है।

    • बच्चों की तुलना दूसरों से करने से पूरी तरह बचें।

    • बच्चे के साथ रोज कुछ समय बिना मोबाइल और किसी व्यवधान के बिताएं।

    • बच्चे के व्यवहार में बदलावों पर ध्यान दें, जैसे चुप रहना या चिड़चिड़ापन।

    • नींद और भूख के पैटर्न में आए बदलाव को नजरअंदाज न करें।

    • बच्चों को गलती करने और सीखने की स्वतंत्रता दें।

    • आवश्यकता पड़ने पर शिक्षक या काउंसलर से संवाद करने में हिचकिचाएं नहीं।

