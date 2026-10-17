नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। शहर के मौसम में कुछ दिनों से बदलाव महसूस होने लगा है। दिन में धूप और रात में हल्की ठंडक के बीच देर रात तक घूमने निकलने वाले लोगों की सेहत पर इसका असर दिखने लगा है।

गले में खराश, सर्दी-जुकाम, नाक बंद होने, सिर में भारीपन और हल्की हरारत जैसी शिकायतें सामने आ रही हैं। छोटे बच्चों में गले में दर्द के साथ कान में दर्द की समस्या भी देखी जा रही है।

ऐसे में बदलते मौसम के दौरान थोड़ी सी लापरवाही परेशानी बढ़ा सकती है। नाक, कान एवं गला रोग विशेषज्ञ कविता सचदेवा के अनुसार, मौसम में उतार-चढ़ाव के दौरान वायरल संक्रमण और एलर्जी से जुड़ी शिकायतें बढ़ सकती हैं।

धूल, धुआं, प्रदूषण और ठंडी हवा के संपर्क में आने से संवेदनशील लोगों को अधिक परेशानी होती है। नाक बहना, बार-बार छींक आना, गले में सूजन, निगलने में दर्द और कभी-कभी टांसिल में सूजन जैसे लक्षण भी दिखाई दे सकते हैं। बच्चों में सर्दी-जुकाम के साथ कान में दर्द होने पर विशेष ध्यान देना जरूरी है।