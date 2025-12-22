प्रदूषण में आंखों की जलन से हैं परेशान? भूलकर भी न करें ये गलतियां, वरना हो सकता है भारी नुकसान

लाइफस्टाइल डेस्क। जैसे-जैसे हवा में स्मॉग, धूल के महीन कण (PM 2.5) और हानिकारक रसायनों का स्तर बढ़ रहा है, हमारी आंखों पर इसका सीधा असर पड़ रहा है। आंखों में चुभन, पानी आना और लाल होना अब एक आम समस्या बन गई है। अक्सर हम राहत पाने के लिए कुछ ऐसे कदम उठा लेते हैं जो फायदे की जगह नुकसान पहुंचा देते हैं। विशेषज्ञों के अनुसार, आंखों की सुरक्षा के लिए 'क्या करना है' से ज्यादा जरूरी यह जानना है कि 'क्या नहीं करना है'।

आंखों को मसलने की गलती (Don't Rub) आंखों में खुजली होने पर उन्हें रगड़ना सबसे खतरनाक हो सकता है। प्रदूषण के बारीक कण आंखों की सतह पर मौजूद होते हैं। रगड़ने से ये कण कॉर्निया पर खरोंच (Micro-scratches) पैदा कर सकते हैं, जिससे घाव या गंभीर इन्फेक्शन हो सकता है।

खुद डॉक्टर न बनें (No Self-Medication) केमिस्ट से पूछकर या पुराने रखे हुए आई ड्रॉप्स डालना जोखिम भरा है। कई ड्रॉप्स में स्टेरॉयड होते हैं, जो लंबे समय में मोतियाबिंद या ग्लूकोमा (काला मोतिया) का कारण बन सकते हैं। केवल डॉक्टर द्वारा सुझाई गई 'लुब्रिकेटिंग ड्रॉप्स' का ही प्रयोग करें। घरेलू नुस्खों से रहें सावधान अक्सर लोग आंखों में गुलाब जल, नींबू का रस या अन्य घरेलू चीजें डालते हैं। ध्यान रहे कि आंखों का pH स्तर बहुत संवेदनशील होता है। असुरक्षित तरल पदार्थ इन्फेक्शन को निमंत्रण दे सकते हैं। बाहरी ठंडी सिकाई ठीक है, लेकिन आंख के अंदर कुछ भी न डालें।