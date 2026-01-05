लंबी उम्र का राज एक कप ब्लैक कॉफी, रोजाना 2-3 कप पीने से मौत का खतरा 17% तक कम, जानें इसका कारण

लाइफस्टाइल डेस्क। क्या आप अपनी सुबह की शुरुआत एक प्याला गर्मागर्म कॉफी के साथ करते हैं? यदि हाँ, तो आपके लिए एक शानदार खबर है। एक ताज़ा वैज्ञानिक अध्ययन में यह चौंकाने वाला खुलासा हुआ है कि रोज़ाना ब्लैक कॉफी का सेवन न केवल आपको तरोताजा रखता है, बल्कि आपकी उम्र को भी लंबी कर सकता है।
'द जर्नल ऑफ न्यूट्रिशन' में प्रकाशित एक शोध के मुताबिक, हर दिन एक या दो कप ब्लैक कॉफी पीने से असामयिक मौत का जोखिम 14% तक कम हो जाता है। वहीं, अगर आप दिनभर में 2 से 3 कप कॉफी पीते हैं, तो किसी भी कारण से होने वाली मृत्यु का खतरा 17% तक घट सकता है। हालांकि, शोधकर्ताओं ने यह भी स्पष्ट किया है कि तीन कप से अधिक कॉफी पीने पर कोई अतिरिक्त विशेष लाभ नहीं देखा गया।
विशेषज्ञों का कहना है कि कॉफी के फायदों का असली राज उसमें मौजूद जैव-सक्रिय यौगिकों (Bioactive Compounds) में छिपा है। ये एंजाइम शरीर की कोशिकाओं को नुकसान से बचाते हैं और हृदय रोगों व कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों से लड़ने में मदद करते हैं।
लेकिन एक शर्त है: इस अमृत जैसे फायदे को पाने के लिए आपको अपनी कॉफी में दूध और चीनी मिलाने से तौबा करनी होगी। शोध में पाया गया कि चीनी और सैचुरेटेड फैट (दूध/मलाई) कॉफी के प्राकृतिक गुणों को कम कर देते हैं।
यह अध्ययन अमेरिका के नेशनल हेल्थ एंड न्यूट्रिशन एग्जामिनेशन सर्वे (NHANES) के आंकड़ों पर आधारित है। टफ्ट्स यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने 1999 से 2018 के बीच 20 वर्ष से अधिक उम्र के 46,000 से ज्यादा लोगों की खान-पान की आदतों का बारीकी से विश्लेषण किया।
यह भी पढ़ें- Winter Lip Care: सर्दियों में ही क्यों ज्यादा फटते हैं होंठ, जानिए कारण... सॉफ्ट और हेल्दी रखने के लिए फॉलो करें ये टिप्स
अध्ययन की मुख्य शोधकर्ता बिन्गजी झोउ के अनुसार, यह अपनी तरह का पहला ऐसा शोध है जिसमें कॉफी में मिलाई जाने वाली चीनी और दूध की मात्रा के आधार पर मृत्यु दर के जोखिम को मापा गया है।
अगर आप भी अपनी उम्र बढ़ाना और बीमारियों को दूर रखना चाहते हैं, तो इन सुझावों पर गौर करें: