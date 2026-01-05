लंबी उम्र का राज एक कप ब्लैक कॉफी, रोजाना 2-3 कप पीने से मौत का खतरा 17% तक कम, जानें इसका कारण

लाइफस्टाइल डेस्क। क्या आप अपनी सुबह की शुरुआत एक प्याला गर्मागर्म कॉफी के साथ करते हैं? यदि हाँ, तो आपके लिए एक शानदार खबर है। एक ताज़ा वैज्ञानिक अध्ययन में यह चौंकाने वाला खुलासा हुआ है कि रोज़ाना ब्लैक कॉफी का सेवन न केवल आपको तरोताजा रखता है, बल्कि आपकी उम्र को भी लंबी कर सकता है।

मौत का खतरा 14% तक कम 'द जर्नल ऑफ न्यूट्रिशन' में प्रकाशित एक शोध के मुताबिक, हर दिन एक या दो कप ब्लैक कॉफी पीने से असामयिक मौत का जोखिम 14% तक कम हो जाता है। वहीं, अगर आप दिनभर में 2 से 3 कप कॉफी पीते हैं, तो किसी भी कारण से होने वाली मृत्यु का खतरा 17% तक घट सकता है। हालांकि, शोधकर्ताओं ने यह भी स्पष्ट किया है कि तीन कप से अधिक कॉफी पीने पर कोई अतिरिक्त विशेष लाभ नहीं देखा गया।

ब्लैक कॉफी ही क्यों है 'जादुई'? विशेषज्ञों का कहना है कि कॉफी के फायदों का असली राज उसमें मौजूद जैव-सक्रिय यौगिकों (Bioactive Compounds) में छिपा है। ये एंजाइम शरीर की कोशिकाओं को नुकसान से बचाते हैं और हृदय रोगों व कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों से लड़ने में मदद करते हैं। लेकिन एक शर्त है: इस अमृत जैसे फायदे को पाने के लिए आपको अपनी कॉफी में दूध और चीनी मिलाने से तौबा करनी होगी। शोध में पाया गया कि चीनी और सैचुरेटेड फैट (दूध/मलाई) कॉफी के प्राकृतिक गुणों को कम कर देते हैं।