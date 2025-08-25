दुनिया के टॉप 10 देश जहां हैं सबसे ज्यादा कुत्ते, भारत की रैंक चौंकाने वाली... यहां देख लें सभी देशों की पूरी लिस्ट

लाइफस्टाइल डेस्क, इंदौर। कुत्ते को हमेशा इंसान का सबसे वफादार दोस्त कहा जाता है। गांव की गलियों से लेकर शहर के फ्लैट्स तक, हर जगह इनकी मौजूदगी देखी जा सकती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया के किन देशों में सबसे ज्यादा कुत्ते पाए जाते हैं (Dog Population Statistics)?

कहीं इन्हें घर का सदस्य बनाकर बेहद प्यार दिया जाता है, तो कहीं सड़कों पर इनकी बढ़ती संख्या सरकार और समाज के लिए बड़ी चुनौती बन जाती है। आइए जानते हैं टॉप 10 देशों की लिस्ट, जहां कुत्तों की तादाद सबसे ज्यादा है।

फ्रांस में करीब 74 लाख कुत्ते हैं। यहां हर पालतू कुत्ते को माइक्रोचिप और रेबीज वैक्सीनेशन कराना अनिवार्य है, इसी वजह से बीमारियों के मामले बेहद कम हैं। लेकिन दुख की बात यह है कि हर साल हजारों कुत्तों को लोग छोड़ भी देते हैं।

यहां करीब 41 लाख कुत्ते हैं। 1980 के दशक में जब लोग गांव छोड़कर शहरों में शिफ्ट हुए तो कई कुत्ते पीछे छूट गए और धीरे-धीरे यहां आवारा कुत्तों की संख्या बढ़ गई। कभी सरकार ने इन्हें खत्म करने का तरीका भी अपनाया, लेकिन एनजीओ और पशु अधिकार संगठनों के विरोध के चलते इसे रोकना पड़ा।

8) अर्जेंटीना

यहां लगभग 92 लाख कुत्ते रहते हैं। लोग छोटे अपार्टमेंट्स में भी इन्हें पालना पसंद करते हैं। सरकार लगातार वैक्सीनेशन और नसबंदी अभियान चलाकर संख्या नियंत्रित करने की कोशिश करती है।

7) फिलीपींस

फिलीपींस में करीब 1.16 करोड़ कुत्ते हैं। लंबे समय तक रेबीज से मौतें यहां चिंता का विषय रहीं। अब सरकार ने मारने की बजाय वैक्सीनेशन और नसबंदी को अपनाया है।

6) जापान

जापान में लगभग 1.20 करोड़ कुत्ते हैं। यहां कई लोग बच्चों की जगह डॉग्स को परिवार का हिस्सा मानते हैं। यही वजह है कि जापान का पेट इंडस्ट्री 10 अरब डॉलर से ज्यादा की है।

5) रूस

रूस में करीब 1.50 करोड़ कुत्ते पाए जाते हैं। यहां "मेट्रो डॉग्स" भी मशहूर हैं, जो ट्रेन और बस में सफर करना जानते हैं। सरकार और आम लोग मिलकर इनकी देखभाल करते हैं।

4) भारत

भारत में लगभग 1.53 करोड़ आवारा कुत्ते हैं। यह देश के लिए बड़ी चुनौती है। सरकार ने लक्ष्य रखा है कि एक साल में 70% कुत्तों का टीकाकरण और नसबंदी की जाएगी ताकि उनकी संख्या पर नियंत्रण हो और लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।

3) चीन

चीन में करीब 2.74 करोड़ कुत्ते हैं। पहले कुछ शहरों में डॉग्स पालने पर रोक थी, लेकिन अब लोग तेजी से इन्हें पालतू बना रहे हैं। नतीजा यह कि चीन का पेट मार्केट तेज़ी से बढ़ा है।

2) ब्राजील

ब्राजील में लगभग 3.57 करोड़ कुत्ते रहते हैं। यहां हर दूसरे घर में एक पालतू कुत्ता जरूर होता है। सरकार ने वैक्सीनेशन और हेल्थ के लिए मजबूत सिस्टम बना रखा है।

1) अमेरिका

अमेरिका सबसे ऊपर है, जहां करीब 7.58 करोड़ कुत्ते हैं। यहां डॉग्स के लिए पार्क, ग्रूमिंग सेंटर और सख्त पशु संरक्षण कानून मौजूद हैं। पशु क्रूरता के मामलों पर सख्त कार्रवाई की जाती है।

