लाइफस्टाइल डेस्क। लोग अक्सर सोचते हैं कि बाहर प्रदूषण बढ़ने पर घर के अंदर रहना सुरक्षित है, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता। अगर घर में अगरबत्ती, धूप, मच्छर भगाने वाली कॉइल जलाई जाती है या रसोई में बिना उचित वेंटिलेशन के खाना बनाया जाता है, तो घर के अंदर भी प्रदूषण बढ़ सकता है। इन चीजों से निकलने वाले बारीक कण और धुआं सांस के जरिए फेफड़ों तक पहुंच सकते हैं।

WHO के मुताबिक, खराब वेंटिलेशन वाले घरों में खाना पकाने और ईंधन जलाने से निकलने वाले प्रदूषकों का स्तर काफी बढ़ सकता है। इसके अलावा, बाहर की प्रदूषित हवा भी दरवाजों, खिड़कियों और दूसरी खुली जगहों से घर में पहुंचती है। यानी सिर्फ घर के अंदर रहने से प्रदूषण से पूरी सुरक्षा नहीं मिलती।

अगरबत्ती, मच्छर कॉइल और किचन का धुआं कितना खतरनाक? अगरबत्ती और धूप जलाने पर हवा में बारीक कण और कुछ गैसें निकलती हैं। इसी तरह मच्छर भगाने वाली कॉइल के जलने से भी धुआं पैदा होता है। बंद कमरे में इनका लगातार इस्तेमाल करने से हवा की गुणवत्ता खराब हो सकती है। रसोई में भी सावधानी जरूरी है। तड़का लगाने, तेल गर्म करने और खाना पकाने के दौरान निकलने वाला धुआं घर के अंदर जमा हो सकता है। खासकर छोटे किचन में अगर एग्जॉस्ट फैन या चिमनी नहीं है, तो इसका असर ज्यादा हो सकता है। लकड़ी, कोयले या उपलों से खाना बनाने पर प्रदूषण का खतरा और बढ़ जाता है।