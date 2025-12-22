मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    सफल लोगों का वो सीक्रेट जो बदल सकता है आपकी जिंदगी, ब्रह्म मुहूर्त में जागने के है अद्भुत लाभ, जानें इसके पीछे का विज्ञान

    आयुर्वेद और शास्त्रों के अनुसार, सूर्योदय से लगभग 1 घंटा 36 मिनट पहले का समय ब्रह्म मुहूर्त कहलाता है। 'ब्रह्म' का अर्थ है परमात्मा और 'मुहूर्त' का अर ...और पढ़ें

    By Dheeraj BelwalEdited By: Dheeraj Belwal
    Publish Date: Mon, 22 Dec 2025 06:53:42 PM (IST)Updated Date: Mon, 22 Dec 2025 06:53:42 PM (IST)
    सफल लोगों का वो सीक्रेट जो बदल सकता है आपकी जिंदगी, ब्रह्म मुहूर्त में जागने के है अद्भुत लाभ, जानें इसके पीछे का विज्ञान
    ब्रह्म मुहूर्त में जागने के है अद्भुत लाभ।

    HighLights

    1. सफलता और लंबी आयु का एक वैज्ञानिक 'हैकिंग टूल' है ब्रह्म मुहूर्त
    2. सूर्योदय से लगभग 1 घंटा 36 मिनट पहले का समय ब्रह्म मुहूर्त होता है
    3. ब्रह्म मुहूर्त वह समय है जब प्रकृति खुद को पुनर्जीवित कर रही होती है

    धर्म डेस्क। क्या आप जानते हैं कि दुनिया के सबसे सफल बिजनेस लीडर्स, एथलीट्स और प्राचीन भारत के ऋषि-मुनियों में एक बात समान रही है? वह है ब्रह्म मुहूर्त में जागना। जिसे हम 'परमात्मा का समय' कहते हैं, वह केवल एक धार्मिक मान्यता नहीं, बल्कि सफलता और लंबी आयु का एक वैज्ञानिक 'हैकिंग टूल' है।

    क्या है ब्रह्म मुहूर्त का गणित?

    आयुर्वेद और शास्त्रों के अनुसार, सूर्योदय से लगभग 1 घंटा 36 मिनट पहले का समय ब्रह्म मुहूर्त कहलाता है। 'ब्रह्म' का अर्थ है परमात्मा और 'मुहूर्त' का अर्थ है समय। सरल शब्दों में, यह वह समय है जब प्रकृति खुद को पुनर्जीवित कर रही होती है और ब्रह्मांड में सकारात्मक ऊर्जा का संचार अपने चरम पर होता है।


    5 बड़े कारण: क्यों यह समय है 'मैजिकल'?

    1. मानसिक स्पष्टता और 'सुपर लर्निंग': ब्रह्म मुहूर्त में हमारा मस्तिष्क एक शांत झील की तरह होता है। इस समय 'अल्फा' ब्रेन वेव्स सक्रिय होती हैं, जो एकाग्रता के लिए सर्वश्रेष्ठ मानी जाती हैं। विद्यार्थियों और बौद्धिक कार्य करने वालों के लिए यह समय वरदान है क्योंकि इस वक्त ग्रहण किया गया ज्ञान स्थायी हो जाता है।

    2. खुशियों का 'हार्मोनल' बूस्ट: वैज्ञानिक रूप से, सुबह के शांत वातावरण में ध्यान (Meditation) करने से शरीर में कोर्टिसोल (तनाव हार्मोन) कम होता है और सेरोटोनिन (खुशी का हार्मोन) बढ़ता है। यह डिप्रेशन और एंग्जायटी से बचने का सबसे प्राकृतिक तरीका है।

    3. फेफड़ों के लिए 'अमृत' वायु: इस समय वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा सर्वाधिक और प्रदूषण न्यूनतम होता है। यह शुद्ध वायु न केवल फेफड़ों को शुद्ध करती है, बल्कि आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता (Immunity) को भी कई गुना बढ़ा देती है।

    4. सुंदरता और पाचन का राज: आयुर्वेद कहता है कि इस समय जागने से शरीर का 'वात' दोष संतुलित रहता है। इससे न केवल मेटाबॉलिज्म सुधरता है और वजन नियंत्रित रहता है, बल्कि रक्त संचार बेहतर होने से चेहरे पर एक प्राकृतिक चमक (Natural Glow) आती है।

    5. दुनिया से 2 घंटे आगे की बढ़त: जब दुनिया सो रही होती है, तब ब्रह्म मुहूर्त में उठने वाले लोग अपने दिन की योजना बना चुके होते हैं। यह अतिरिक्त 2-3 घंटे आपको दूसरों के मुकाबले जीवन की दौड़ में मीलों आगे खड़ा कर देते हैं।

    यह भी पढ़ें- Vastu Tips 2026: नए साल की शुरुआत में करें ये आसान वास्तु उपाय, घर में बरसेगी सुख-समृद्धि और खुशहाली

    ब्रह्म मुहूर्त को अपनी आदत कैसे बनाएं?

    • जल्दी सोएं: बिना 7-8 घंटे की नींद के इस समय उठना हानिकारक हो सकता है।

    • डिजिटल डिटॉक्स: उठते ही कम से कम 1 घंटे तक मोबाइल और सोशल मीडिया से दूर रहें।

    • मौन और चिंतन: उठने के बाद कुछ देर मौन रहें, गुनगुना पानी पिएं और अपने लक्ष्यों के बारे में आत्म-चिंतन करें।

    ब्रह्म मुहूर्त में जागना खुद को ब्रह्मांड की ऊर्जा से जोड़ने जैसा है। यदि आप अपनी उत्पादकता और मानसिक शांति को अगले स्तर पर ले जाना चाहते हैं, तो कल की सुबह एक नई शुरुआत के नाम करें।

    अस्वीकरण: इस लेख में बताए गए उपाय/लाभ/सलाह और कथन केवल सामान्य सूचना के लिए हैं। नईदुनिया यहां इस लेख फीचर में लिखी गई बातों का समर्थन नहीं करता है। इस लेख में निहित जानकारी विभिन्न माध्यमों/ज्योतिषियों/पंचांग/प्रवचनों/मान्यताओं/धर्मग्रंथों/दंतकथाओं से संग्रहित की गई हैं। पाठकों से अनुरोध है कि लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें। नईदुनिया अंधविश्वास के खिलाफ है।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.