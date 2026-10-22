क्या सिर्फ गोलियों के भरोसे कंट्रोल होगी शुगर? जानिए डायबिटीज में वर्कआउट की वो 4 बड़ी सावधानियां जो बचाएंगी जान

हेल्थ डेस्क। टाइप-2 डायबिटीज (Type-2 Diabetes) से पीड़ित मरीजों के लिए ब्लड शुगर लेवल को नियंत्रित रखना केवल दवाओं पर निर्भर नहीं है, बल्कि नियमित शारीरिक गतिविधि (व्यायाम) भी उतनी ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। एक्सपर्ट्स ने बताया कि नियमित व्यायाम किस प्रकार शरीर में इंसुलिन संवेदनशीलता (Insulin Sensitivity) को बढ़ाकर शुगर नियंत्रण में मदद करता है।

एक्सपर्ट्स के अनुसार, जब हम शारीरिक रूप से सक्रिय होते हैं, तो हमारी मांसपेशियां ब्लड में मौजूद अतिरिक्त ग्लूकोज का उपयोग ऊर्जा बनाने के लिए करती हैं। मांसपेशियों के इस संकुचन से ग्लूकोज का सही इस्तेमाल होता है, जिससे ब्लड शुगर का स्तर संतुलित बना रहता है।