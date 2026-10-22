क्या सिर्फ गोलियों के भरोसे कंट्रोल होगी शुगर? जानिए डायबिटीज में वर्कआउट की वो 4 बड़ी सावधानियां जो बचाएंगी जान
टाइप-2 डायबिटीज में ब्लड शुगर के स्तर को नियंत्रित रखने के लिए दवाओं के साथ-साथ नियमित शारीरिक गतिविधि महत्वपूर्ण है। एक्सपर्ट्स के अनुसार, व्यायाम के...और पढ़ें
Publish Date: Thu, 22 Oct 2026 12:10:59 PM (IST)Updated Date: Thu, 22 Oct 2026 12:11:38 PM (IST)
टाइप 2 डायबिटीज में दवाओं के साथ व्यायाम जरूरी
HighLights
- टाइप 2 डायबिटीज में दवाओं के साथ व्यायाम जरूरी
- भोजन के बाद 10 मिनट की सैर- योग बेहद असरदार
- संतुलित आहार और समय पर दवाएं लेना अनिवार्य
हेल्थ डेस्क। टाइप-2 डायबिटीज (Type-2 Diabetes) से पीड़ित मरीजों के लिए ब्लड शुगर लेवल को नियंत्रित रखना केवल दवाओं पर निर्भर नहीं है, बल्कि नियमित शारीरिक गतिविधि (व्यायाम) भी उतनी ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। एक्सपर्ट्स ने बताया कि नियमित व्यायाम किस प्रकार शरीर में इंसुलिन संवेदनशीलता (Insulin Sensitivity) को बढ़ाकर शुगर नियंत्रण में मदद करता है।
एक्सपर्ट्स के अनुसार, जब हम शारीरिक रूप से सक्रिय होते हैं, तो हमारी मांसपेशियां ब्लड में मौजूद अतिरिक्त ग्लूकोज का उपयोग ऊर्जा बनाने के लिए करती हैं। मांसपेशियों के इस संकुचन से ग्लूकोज का सही इस्तेमाल होता है, जिससे ब्लड शुगर का स्तर संतुलित बना रहता है।
जिम जाना जरूरी नहीं: ये सरल व्यायाम हैं बेहद असरदार
डॉक्टर के मुताबिक, शुगर कंट्रोल करने के लिए रोजाना जिम जाना या भारी कसरत करना ही एकमात्र विकल्प नहीं है। मरीज अपनी दिनचर्या में इन आसान गतिविधियों को शामिल कर सकते हैं:
- तेज चाल से चलना (Brisk Walk): प्रतिदिन 20 से 30 मिनट तेज गति से चलना अत्यंत फायदेमंद है।
- भोजन के बाद हल्की सैर: दोपहर या रात के खाने के तुरंत बाद 10 से 15 मिनट की हल्की सैर (Walk) करने से खाने के बाद अचानक बढ़ने वाले शुगर लेवल (Spike) को रोका जा सकता है।
- अन्य विकल्प: योग, तैराकी (Swimming), साइकिल चलाना और हल्की वेट ट्रेनिंग भी शुगर कंट्रोल में बेहतरीन परिणाम देती हैं।
व्यायाम के अतिरिक्त स्वास्थ्य लाभ
- नियमित रूप से शारीरिक रूप से सक्रिय रहने से न केवल शुगर नियंत्रित होती है, बल्कि-
- वजन नियंत्रित रहता है और पेट के आसपास जमा हानिकारक चर्बी (Visceral Fat) घटती है।
- हृदय (Heart) स्वस्थ रहता है और कार्डियोवैस्कुलर बीमारियों का जोखिम कम होता है।
डायबिटीज मरीजों के लिए जरूरी सावधानियां
- इंसुलिन और विशेष दवा लेने वाले मरीज ध्यान दें: जो मरीज इंसुलिन या शुगर घटाने की विशेष दवाएं ले रहे हैं, वे अचानक व्यायाम करते समय शुगर का स्तर बहुत कम होने (Hypoglycemia) के जोखिम के प्रति सचेत रहें।
- डॉक्टर की सलाह से चुनें व्यायाम: हर मरीज अपनी उम्र, शारीरिक क्षमता और शुगर के मौजूदा स्तर के अनुसार ही व्यायाम का चयन करे।
- बिना सलाह दवा बंद न करें: केवल व्यायाम शुरू करने से डायबिटीज पूरी तरह ठीक नहीं होती। इसलिए डॉक्टर की सलाह के बिना अपनी दवाएं या इंसुलिन की खुराक कभी बंद न करें।
- संतुलित जीवनशैली: शुगर नियंत्रण के लिए सही आहार, पर्याप्त नींद, तनावमुक्त जीवन और समय पर दवाओं का सेवन एक साथ जरूरी है।
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