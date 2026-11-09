उज्जैन में धार्मिक पर्यटन के साथ सात्विक खानपान का अनुभव क्यों है खास? महाकाल दर्शन के साथ स्वाद का संगम

धर्म डेस्क। उज्जैन जाने वाले ज्यादातर श्रद्धालुओं की यात्रा की शुरुआत बाबा महाकाल के दर्शन से होती है। सुबह की आरती, मंदिरों की घंटियां, क्षिप्रा नदी के घाट और शहर की गलियों में बसी धार्मिक आस्था इस सफर को खास बनाती है। लेकिन उज्जैन की पहचान सिर्फ मंदिरों और धार्मिक स्थलों तक सीमित नहीं है। यहां का खानपान भी शहर की संस्कृति और परंपरा का अहम हिस्सा है। सादा भोजन, बिना लहसुन-प्याज का खाना, फलाहार और स्थानीय स्वाद श्रद्धालुओं को एक अलग अनुभव देते हैं। यही वजह है कि उज्जैन में धार्मिक पर्यटन के साथ सात्विक खानपान का अनुभव भी लोगों को आकर्षित करता है।

महाकाल की नगरी में खाने से भी जुड़ी है आस्था उज्जैन में बड़ी संख्या में श्रद्धालु महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन के लिए पहुंचते हैं। कई लोग पूजा और व्रत के नियमों के अनुसार भोजन का चुनाव करते हैं। ऐसे में शहर में सात्विक भोजन के कई विकल्प मिल जाते हैं। बिना लहसुन-प्याज की सब्जियां, दाल, रोटी, चावल, खिचड़ी और फलाहार जैसे व्यंजन श्रद्धालुओं की पसंद में शामिल रहते हैं।