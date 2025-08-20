मेरी खबरें
    सितंबर में घूमने के लिए बेस्ट हैं उत्तराखंड की ये 5 जगहें, इनकी खूबसूरती का नहीं है कोई मुकाबला

    Uttarakhand Travel: सितंबर में उत्तराखंड की ये जगहें परिवार, दोस्तों, या सोलो ट्रैवल के लिए बेहतरीन हैं। इन स्थानों की प्राकृतिक सुंदरता आपकी जर्नी को यादगार बना देगी। अगर आप सितंबर में ट्रैवल का प्लान बना रहे हैं तो उत्तराखंड की कुछ जगहें आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट हैं। ये जगहें अपनी खूबसूरती और सुंदर नजारों के लिए जानी जाती हैं। तो, बैग पैक करें और निकल ले सैर पर...

    By Akash Sharma
    Edited By: Akash Sharma
    Publish Date: Wed, 20 Aug 2025 09:11:59 AM (IST)
    Updated Date: Wed, 20 Aug 2025 10:43:26 AM (IST)
    HighLights

    1. उत्तराखंड की 5 खूबसूरत जगहें सिंतबर में।
    2. बोटिंग, रोपवे की सवारी का ले सकते हैं मजा।
    3. पर्यटकों को प्रकृति की गोद में सुकून देता है।

    डिजिटल डेस्क: उत्तराखंड, जिसे 'देवभूमि' के नाम से जाना जाता है, सितंबर में घूमने के लिए सबसे आदर्श स्थानों में से एक है। इस महीने का मौसम सुहावना और ठंडा होता है, जो पर्यटकों को प्रकृति की गोद में सुकून देता है। यहां हम आपको उत्तराखंड (Uttarakhand Best Places) की पांच ऐसी जगहों के बारे में बता रहे हैं, जिनकी खूबसूरती का कोई मुकाबला नहीं।

    • मसूरी: 'पहाड़ों की रानी' मसूरी सितंबर में अपनी हरियाली और ठंडी हवाओं के लिए प्रसिद्ध है। केम्पटी फॉल्स, गन हिल, और मॉल रोड यहां के प्रमुख आकर्षण हैं। स्कूटी से घूमते हुए पर्यटक इस हिल स्टेशन की खूबसूरती का आनंद ले सकते हैं। देहरादून से केवल 35 किमी दूर, मसूरी दिल्ली-एनसीआर के पर्यटकों के लिए वीकेंड गेटवे है।

    naidunia_image

    • नैनीताल: नैनी झील के किनारे बसा नैनीताल अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है। सितंबर में यहां बोटिंग, रोपवे की सवारी, और स्नो व्यू पॉइंट का लुत्फ उठाया जा सकता है। नैना देवी मंदिर और टिफिन टॉप भी पर्यटकों को आकर्षित करते हैं।

    • ऋषिकेश: योग नगरी ऋषिकेश गंगा नदी के किनारे बसी है। लक्ष्मण झूला, त्रिवेणी घाट, और परमार्थ निकेतन आश्रम के साथ रिवर राफ्टिंग और ट्रेकिंग जैसी साहसिक गतिविधियां यहां की शान हैं। सितंबर में धुंधले पहाड़ और हरियाली इसकी सुंदरता को और बढ़ाते हैं।

    • चोपता: 'मिनी स्विट्जरलैंड' के नाम से मशहूर चोपता सितंबर में अपने बुग्यालों और हरे-भरे जंगलों के लिए पर्यटकों को लुभाता है। तुंगनाथ मंदिर और चंद्रशिला ट्रेक यहां के प्रमुख आकर्षण हैं।

    • फूलों की घाटी: चमोली जिले में स्थित फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान सितंबर में रंग-बिरंगे फूलों से सजा होता है। यह यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल ट्रेकिंग और प्रकृति प्रेमियों के लिए स्वर्ग है।

