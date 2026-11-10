प्रोटीन के नाम पर रोज पनीर और अंडे खाना जरूरी है? शाकाहारी लोगों के लिए ये हैं दूसरे विकल्प

लाइफस्टाइल डेस्क। आजकल फिटनेस और हेल्थ की चर्चा में प्रोटीन सबसे ज्यादा सुनाई देने वाले पोषक तत्वों में शामिल है। जिम जाने वाले हों या वजन कम करने की कोशिश कर रहे लोग, हर किसी को अपनी डाइट में प्रोटीन बढ़ाने की सलाह दी जाती है। ऐसे में कई लोगों को लगता है कि प्रोटीन की जरूरत पूरी करने के लिए रोज पनीर, अंडे या महंगे प्रोटीन पाउडर खाना जरूरी है। खासकर शाकाहारी लोगों के सामने यह सवाल रहता है कि अगर वे अंडे नहीं खाते, तो शरीर को पर्याप्त प्रोटीन कैसे मिलेगा? जबकि भारतीय रसोई में ही ऐसे कई विकल्प मौजूद हैं, जिनसे प्रोटीन की जरूरत पूरी की जा सकती है।

शरीर के लिए क्यों जरूरी है प्रोटीन? प्रोटीन शरीर की मांसपेशियों, त्वचा, बालों और ऊतकों के निर्माण और मरम्मत में मदद करता है। यह एंजाइम और कई हार्मोन बनाने के साथ शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को सामान्य रूप से काम करने में भी भूमिका निभाता है।