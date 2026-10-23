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विटामिन-सी इम्युनिटी बढ़ाने में मददगार, ठंड के मौसम के लिए पढ़ें कारगर हेल्‍थ टिप्‍स

बुजुर्ग और छोटे बच्चों को विशेष रूप से ठंड से बचाएं। बासी और बाहर का खाना, कोल्ड ड्रिंक और आइसक्रीम से बचें। ताजा, गर्म और पौष्टिक भोजन लें। साफ-सफाई ...और पढ़ें

By Alok BanerjeeEdited By: Navodit Saktawat
Publish Date: Fri, 23 Oct 2026 02:32:56 PM (IST)Updated Date: Fri, 23 Oct 2026 02:36:09 PM (IST)
विटामिन-सी इम्युनिटी बढ़ाने में मददगार, ठंड के मौसम के लिए पढ़ें कारगर हेल्‍थ टिप्‍स
सर्दी के दिनों में कैसे बनाए रखें इम्‍युनिटी।

HighLights

  1. छींकते-खांसते समय रुमाल का उपयोग करें।
  2. भीड़भाड़ वाली जगहों पर मास्क पहनें।
  3. ध्‍यान रखें घर में धूल-मिट्टी न जमने दें।

लाइफस्‍टाइल डेस्‍क। ठंड ने दस्तक दे दी है और इसी के साथ वायरल, सर्दी-जुकाम, स्वाइन फ्लू और सांस के मरीज बढ़ने लगते हैं। ऐसे में ठंड में बचाव ही सबसे बड़ा इलाज है। रोजाना गुनगुना पानी, मौसमी फल का सेवन करें। विटामिन-सी इम्युनिटी बढ़ाता है। सुबह-शाम की ठंडी हवा से बचें।

बुजुर्ग और छोटे बच्चों को विशेष रूप से ठंड से बचाएं। बासी और बाहर का खाना, कोल्ड ड्रिंक और आइसक्रीम से बचें। ताजा, गर्म और पौष्टिक भोजन लें। साफ-सफाई जरूरी है, हाथ बार-बार धोएं।

छींकते-खांसते समय रुमाल का उपयोग करें। भीड़भाड़ वाली जगहों पर मास्क पहनें। घर में धूल-मिट्टी न जमने दें। खुद दवा न लें- बुखार, खांसी होने पर पेनकिलर या एंटीबायोटिक खुद से न लें। यह किडनी और लिवर को नुकसान पहुंचा सकता है। अपने डाॅक्टर की सलाह से ही दवा लें।


डायबिटीज, हाइपरटेंशन और अस्थमा के मरीज नियमित दवा लें। फ्लू का टीका और समय पर स्वास्थ्य जांच जरूर कराएं। रोजाना 20 मिनट की धूप अच्छी है।

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  • सावधानी में ही बचाव है, प्रत्येक स्वस्थ व्यक्ति को खानपान, लाइफ स्टाइल को सेहतमंद रखने से विकारों से बचाव होता है।

  • किसी भी सतह को छूने के बाद अपने हाथों को साबुन और पानी से कम से कम 20 सेकंड तक अच्छी तरह धोएं या सैनिटाइजर का उपयोग करें।

  • डाॅ. राजेश तिवारी, कम्युनिटी हेल्थ एक्सपर्ट का कहना है कि संक्रमित हाथों से आंख, नाक या मुंह को छूने से वायरस शरीर में आसानी से प्रवेश कर जाते हैं।