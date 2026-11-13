Wedding Trend: टैप करते ही खुलेगा वेडिंग शेड्यूल, गिनती बताएगी शादी में कितने दिन बाकी

नईदुनिया प्रतिनिधि इंदौर। शादी का निमंत्रण अब सिर्फ तारीख, समय और आयोजन स्थल की जानकारी देने वाला कार्ड नहीं रह गया है। बदलते दौर में शादी के न्योते को खास और यादगार बनाने के लिए परिवार डिजाइन से लेकर उसकी पैकेजिंग और तकनीक तक पर ध्यान दे रहे हैं। कोई कपल की पसंद के रंग और थीम में कस्टमाइज्ड बॉक्स तैयार करवा रहा है तो कोई कार्ड में क्यूआर कोड और एनएफसी चिप लगवा रहा है।

वहीं डिजिटल पत्रिका का चलन भी बढ़ रहा है, जिसमें शादी की तारीख तक बचने वाले दिन, घंटे और सेकेंड की गिनती चलती रहती है। इसके साथ पसंद का गाना और शादी के सभी कार्यक्रमों की जानकारी भी जोड़ी जा सकती है।

कार्ड बाजार में अब पारंपरिक डिजाइन के साथ कई तरह के प्रयोग देखने को मिल रहे हैं। खजूरी बाजार के इन्विटेशन कार्ड विक्रेता विवेक खंडेलवाल बताते हैं कि एमडीएफ (मीडियम डेंसिटी फाइबरबोर्ड) से तैयार होने वाले वेडिंग स्वीट बाॅक्स को कपल की पसंद के अनुसार बनवाया जा सकता है। इसमें दो कांच की बरनियां, ड्राईफ्रूट का बाॅक्स और शादी से जुड़ी जानकारी रखने की व्यवस्था रहती है। बाक्स को वेलवेट थीम में पिंक जैसे पसंदीदा रंगों के साथ तैयार किया जाता है। इसमें शादी का पूरा मैटर रखने के लिए दो फरमान दिए जाते हैं। यदि जानकारी ज्यादा हो तो तीसरा फरमान भी जोड़ा जा सकता है।