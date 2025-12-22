Year Ender क्या होता है और साल के अंत में क्यों बढ़ जाता है इसका क्रेज

लाइफस्टाइल डेस्क। जैसे ही साल खत्म होने की आहट मिलती है, हमारे फोन और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हमें पूरे साल का हिसाब दिखाने लगते हैं। कहीं गूगल आपकी सर्च आदतों का खुलासा करता है, तो कहीं स्पॉटिफाई साल भर सुने गए गानों की कहानी सुना देता है। ऐसा महसूस होता है मानो बीते 12 महीने एक बार फिर आंखों के सामने लौट आए हों। इसी ट्रेंड को आज हम ‘ईयर एंडर’ के नाम से जानते हैं।

ईयर एंडर का मतलब क्या है आसान शब्दों में कहें तो ईयर एंडर पूरे साल का एक संक्षिप्त लेखा-जोखा होता है। इसमें यह दिखाया जाता है कि साल भर किन घटनाओं ने सुर्खियां बटोरीं, लोगों ने क्या देखा-सुना, कौन से ट्रेंड्स चर्चा में रहे और किन पलों ने लोगों को सबसे ज्यादा प्रभावित किया। यह बीते साल को एक नजर में समझने का तरीका है।