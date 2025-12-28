गुदगुदी का रहस्य... क्यों किसी के छूते ही छूट जाती है हंसी? जानें इसके पीछे का दिलचस्प विज्ञान

लाइफस्टाइल डेस्क। गुदगुदी एक ऐसी शारीरिक प्रतिक्रिया है जिस पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं होता। कई बार हम न चाहते हुए भी हंसने लगते हैं और साथ ही विरोध भी करते हैं। विज्ञान की दृष्टि से गुदगुदी (Why Do We Laugh When Tickled) केवल एक हंसी वाली प्रतिक्रिया नहीं, बल्कि हमारे विकासवाद और सामाजिक जुड़ाव का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है।

हंसी नहीं, आपसी जुड़ाव का माध्यम वैज्ञानिक शोधों, विशेषकर 'PLOS One' में प्रकाशित अध्ययन के अनुसार, गुदगुदी का व्यवहार केवल इंसानों तक सीमित नहीं है; चूहे और वानर भी गुदगुदाने पर खुशी वाली आवाजें निकालते हैं। शोधकर्ताओं ने पाया कि गुदगुदी वास्तव में 'सोशल ग्लू' (सामाजिक गोंद) की तरह काम करती है। यह भाषा के विकसित होने से बहुत पहले आदिमानवों के बीच संवाद और आपसी रिश्तों को मजबूत करने का एक जरिया था।