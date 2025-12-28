मेरी खबरें
    गुदगुदी का रहस्य... क्यों किसी के छूते ही छूट जाती है हंसी? जानें इसके पीछे का दिलचस्प विज्ञान

    गुदगुदी एक ऐसी शारीरिक प्रतिक्रिया है जिस पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं होता। कई बार हम न चाहते हुए भी हंसने लगते हैं और साथ ही विरोध भी करते हैं। विज्ञा ...और पढ़ें

    By ADITYA KUMAREdited By: ADITYA KUMAR
    Publish Date: Sun, 28 Dec 2025 04:10:18 PM (IST)Updated Date: Sun, 28 Dec 2025 04:10:18 PM (IST)
    क्यों किसी के छूते ही छूट जाती है हंसी?

    लाइफस्टाइल डेस्क। गुदगुदी एक ऐसी शारीरिक प्रतिक्रिया है जिस पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं होता। कई बार हम न चाहते हुए भी हंसने लगते हैं और साथ ही विरोध भी करते हैं। विज्ञान की दृष्टि से गुदगुदी (Why Do We Laugh When Tickled) केवल एक हंसी वाली प्रतिक्रिया नहीं, बल्कि हमारे विकासवाद और सामाजिक जुड़ाव का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है।

    हंसी नहीं, आपसी जुड़ाव का माध्यम

    वैज्ञानिक शोधों, विशेषकर 'PLOS One' में प्रकाशित अध्ययन के अनुसार, गुदगुदी का व्यवहार केवल इंसानों तक सीमित नहीं है; चूहे और वानर भी गुदगुदाने पर खुशी वाली आवाजें निकालते हैं। शोधकर्ताओं ने पाया कि गुदगुदी वास्तव में 'सोशल ग्लू' (सामाजिक गोंद) की तरह काम करती है। यह भाषा के विकसित होने से बहुत पहले आदिमानवों के बीच संवाद और आपसी रिश्तों को मजबूत करने का एक जरिया था।


    सुरक्षा और डर के बीच का संतुलन

    गुदगुदी अक्सर शरीर के सबसे नाजुक हिस्सों जैसे गर्दन, पेट और पसलियों पर की जाती है। तकनीकी रूप से ये हिस्से किसी भी हमले के प्रति सबसे अधिक संवेदनशील होते हैं। जब कोई हमें गुदगुदाता है, तो हमारा नर्वस सिस्टम तुरंत सक्रिय हो जाता है। लेकिन जैसे ही मस्तिष्क यह पहचान लेता है कि स्पर्श करने वाला व्यक्ति परिचित और सुरक्षित है, डर की जगह हंसी ले लेती है। यह हंसी इस बात का संकेत है कि सामने वाला व्यक्ति हमारे लिए खतरा नहीं है।

    हम खुद को गुदगुदी क्यों नहीं कर सकते?

    गुदगुदी का पूरा रहस्य 'अनिश्चितता' और 'सरप्राइज' में छिपा है। हमारा मस्तिष्क हमारे शरीर की हर हलचल का पूर्वानुमान लगा लेता है। जब हम खुद को गुदगुदी करने की कोशिश करते हैं, तो दिमाग को पहले से पता होता है कि स्पर्श कहाँ और कैसा होगा, इसलिए वह कोई प्रतिक्रिया नहीं देता। इसके विपरीत, जब कोई दूसरा व्यक्ति हमें छूता है, तो वह अप्रत्याशित होता है, जिससे हमारा शरीर प्रतिक्रिया देने पर मजबूर हो जाता है।

    विश्वास की मूक परीक्षा

    गुदगुदी रिश्तों में भरोसे का एक पैमाना भी है। हम केवल उन्हीं के साथ गुदगुदी का आनंद ले सकते हैं जिन पर हमें अटूट विश्वास हो। जैसे ही भरोसे की यह सीमा टूटती है, हंसी गायब हो जाती है और उसकी जगह बेचैनी या गुस्सा ले लेता है। यह हमें सामाजिक सीमाओं को समझने और रिश्तों में गहराई लाने में मदद करता है।

