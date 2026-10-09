लाइफस्टाइल डेस्क। भारत और दुनिया भर में जैन मंदिरों और कम्युनिटीज़ में, पूजा, त्योहारों और मंदिर की परंपराओं से जुड़े खाने में कुछ ऐसा होता है जो कोई भी फ़ाइन-डाइनिंग टेक्निक नहीं बना सकती।
हाल ही में अहमदाबाद में जैन मंदिरों और पूरे भारत में तीर्थंकरों से जुड़े खाने के ट्रेडिशन से इंस्पायर्ड एक कुकआउट इवेंट हुआ।
यहां जैन खाने को पाबंदियों के जाने-पहचाने नज़रिए से नहीं, बल्कि पॉसिबिलिटी के नज़रिए से देखा गया। अब सवाल ये उठता है कि कैसा हो अगर सबसे प्रोग्रेसिव खाना वो हो जो सदियों से कंट्रोल में रहा हो?
हम एक ऐसी खाने की दुनिया में रहते हैं जिसे हर चीज ज़्यादा पसंद है। ज़्यादा इंग्रीडिएंट्स। ज़्यादा टेक्निक्स। ज़्यादा ड्रामा। ज़्यादा स्मोक। ज़्यादा फोम। ज़्यादा सब कुछ। पाबंदी एक लिमिटेशन हो सकती है। आइये समझते हैं कि जैन कम्युनिटी में तीर्थंकर खाने का क्या मतलब है और यह कैसे बनता है।
यह कोई पारंपरिक चाट नहीं है, बल्कि आज के ज़माने का है: सी बकथॉर्न जेल, मौसमी फल, फूला हुआ बाजरा, भुने हुए तिल, हर्ब्स और हल्के मसाले। तीखा, मीठा, खट्टा, कुरकुरा और पूरी तरह से जानदार। इसके बाद आता है ब्लैक राइस खिचड़ी रिसोट्टो। काले चावल को नारियल और मसालों के साथ धीरे-धीरे पकाया जाता है, और फिर वेजिटेबल जूस, भुने हुए बीज और कुरकुरे बाजरे के तुइल के साथ परोसा जाता है। आरामदायक खाना, लेकिन टेस्टिंग मेन्यू के हिसाब से।
सामग्री — 10 हिस्से
काला चावल – 500 g
कद्दू – 1 kg
घी – 100 g
जीरा – 8 g
जई हींग – 2 g
नारियल का दूध – 200 ml
सब्जी/कद्दू स्टॉक – 1.5 L
सी बकथॉर्न जूस – 150 ml
गुड़ – 20 g
अगर – 1.5 g
तिल – 40 g
नींबू का रस, नमक
रेशमी टोफू, भुने हुए मेवे और ध्यान से बैलेंस किए हुए मसाले, क्लासिक गलौटी कबाब जैसा आकार दिया गया है और इसे मिर्च वाले जैम और कुरकुरी बाजरे की ब्रेड के साथ परोसा जाता है। टोफू कोई विकल्प नहीं रहा।
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एक जैन निगिरी काले चावल, मौसमी सब्जियां, एवोकाडो, तिल और सीवीड से प्रेरित टेक्सचर का इस्तेमाल कर सकता है, जिससे जापानी तकनीक पूरी तरह से अलग तरह की पाक कला में बदल जाती है। एक जले हुए कद्दू को नारियल ब्यूर ब्लैंक, सी बकथॉर्न और भुने हुए बीजों के साथ खाया जा सकता है।
शेफ निशांत बताते हैं कि एकता जैन ने मुझे तीर्थंकर खाने का सार और कई तरह से इस्तेमाल करने की खूबी के बारे में बताया। उनसे मैं पिछली बार US जाने से पहले मिला था। वे कहती हैं, शेफ यह सबसे ज़बरदस्त और संतोषजनक कोशिश है जो कोई भी प्रोग्रेसिव सोच के साथ प्लेट में सादगी वापस लाने के लिए कर सकता है और यह सिर्फ़ आप ही कर सकते हैं।
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