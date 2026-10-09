लाइफस्‍टाइल डेस्‍क। भारत और दुनिया भर में जैन मंदिरों और कम्युनिटीज़ में, पूजा, त्योहारों और मंदिर की परंपराओं से जुड़े खाने में कुछ ऐसा होता है जो कोई भी फ़ाइन-डाइनिंग टेक्निक नहीं बना सकती। हाल ही में अहमदाबाद में जैन मंदिरों और पूरे भारत में तीर्थंकरों से जुड़े खाने के ट्रेडिशन से इंस्पायर्ड एक कुकआउट इवेंट हुआ। यहां जैन खाने को पाबंदियों के जाने-पहचाने नज़रिए से नहीं, बल्कि पॉसिबिलिटी के नज़रिए से देखा गया। अब सवाल ये उठता है कि कैसा हो अगर सबसे प्रोग्रेसिव खाना वो हो जो सदियों से कंट्रोल में रहा हो? हम एक ऐसी खाने की दुनिया में रहते हैं जिसे हर चीज ज़्यादा पसंद है। ज़्यादा इंग्रीडिएंट्स। ज़्यादा टेक्निक्स। ज़्यादा ड्रामा। ज़्यादा स्मोक। ज़्यादा फोम। ज़्यादा सब कुछ। पाबंदी एक लिमिटेशन हो सकती है। आइये समझते हैं कि जैन कम्‍युनिटी में तीर्थंकर खाने का क्‍या मतलब है और यह कैसे बनता है।

तीर्थंकर खाना यह कोई पारंपरिक चाट नहीं है, बल्कि आज के ज़माने का है: सी बकथॉर्न जेल, मौसमी फल, फूला हुआ बाजरा, भुने हुए तिल, हर्ब्स और हल्के मसाले। तीखा, मीठा, खट्टा, कुरकुरा और पूरी तरह से जानदार। इसके बाद आता है ब्लैक राइस खिचड़ी रिसोट्टो। काले चावल को नारियल और मसालों के साथ धीरे-धीरे पकाया जाता है, और फिर वेजिटेबल जूस, भुने हुए बीज और कुरकुरे बाजरे के तुइल के साथ परोसा जाता है। आरामदायक खाना, लेकिन टेस्टिंग मेन्यू के हिसाब से।

काले चावल पर भुने कद्दू के छिलके वाली खिचड़ी रिसोट्टो सामग्री — 10 हिस्से काला चावल – 500 g कद्दू – 1 kg घी – 100 g जीरा – 8 g जई हींग – 2 g नारियल का दूध – 200 ml सब्जी/कद्दू स्टॉक – 1.5 L सी बकथॉर्न जूस – 150 ml गुड़ – 20 g अगर – 1.5 g तिल – 40 g नींबू का रस, नमक इसे बनाने का तरीका काले चावल को रिसोट्टो की तरह पकाएं, घी में जीरा और जई हींग डालकर तड़का लगाएं।

धीरे-धीरे कद्दू स्टॉक डालें जब तक कि यह क्रीमी और अल डेंटे न हो जाए।

नारियल का दूध, नींबू का रस और नमक डालकर खत्म करें।

घी, नमक और थोड़ी सी इलायची डालकर मुलायम रोस्टेड कद्दू की प्यूरी बनाएं। कच्चे कद्दू को कागज़ की तरह पतले टुकड़ों में काट लें, हल्के से सी-बकथॉर्न-गुड़ ग्लेज़ लगाएं और हल्का कैरामलाइज़ होने तक टॉर्च से पकाएं।

सी-बकथॉर्न जूस को गुड़ के साथ मिलाएं, अगर के साथ सेट करें, स्मूद ब्लेंड करें और जेल बनाएं।

ब्लैक राइस खिचड़ी रिसोट्टो को प्लेट में रखें, कद्दू की प्यूरी डालें, टॉर्च से पके हुए कद्दू के टुकड़े लगाएं और सी-बकथॉर्न जेल से सजाएं। फिर चिली जैम के साथ टोफू गलौटी रेशमी टोफू, भुने हुए मेवे और ध्यान से बैलेंस किए हुए मसाले, क्लासिक गलौटी कबाब जैसा आकार दिया गया है और इसे मिर्च वाले जैम और कुरकुरी बाजरे की ब्रेड के साथ परोसा जाता है। टोफू कोई विकल्प नहीं रहा। यह भी पढ़ें: Indore Food: इंदौर की कचौड़ी जिसमें छुपा है स्वाद का खजाना और लहसुन की महक मौसमी सब्जियां, एवोकाडो, तिल और सीवीड एक जैन निगिरी काले चावल, मौसमी सब्जियां, एवोकाडो, तिल और सीवीड से प्रेरित टेक्सचर का इस्तेमाल कर सकता है, जिससे जापानी तकनीक पूरी तरह से अलग तरह की पाक कला में बदल जाती है। एक जले हुए कद्दू को नारियल ब्यूर ब्लैंक, सी बकथॉर्न और भुने हुए बीजों के साथ खाया जा सकता है।