गर्म या ठंडा सर्दियों में कैसे धोना चाहिए चेहरा? भूलकर भी न करें ये गलती, वरना स्किन को होगा नुकसान

लाइफस्टाइल डेस्क। सर्दियों में स्किन की देखभाल को लेकर लोग अक्सर कंफ्यूज रहते हैं कि सुबह चेहरा गर्म पानी से धोना सही है या ठंडे पानी से। कई लोग ठंड से बचने के लिए गर्म पानी का इस्तेमाल करने लगते हैं, लेकिन यही आदत आपकी त्वचा को नुकसान पहुंचा सकती है।
गर्म पानी त्वचा के नैचुरल ऑयल को खत्म कर देता है। इससे स्किन ज्यादा ड्राई, खिंची-खिंची और डल दिखने लगती है। जिन लोगों की स्किन पहले से रूखी होती है, उनके लिए गर्म पानी और भी नुकसानदायक साबित हो सकता है।
ठंडा या हल्का गुनगुना पानी स्किन के पोर्स को टाइट रखने में मदद करता है और नमी को लॉक करता है। इससे चेहरा फ्रेश दिखता है और ड्राइनेस की समस्या कम होती है।
अगर सर्दियों में स्किन बहुत ड्राई रहती है, तो दिन में एक बार ठंडे पानी से चेहरा धोना फायदेमंद हो सकता है। त्वचा से जुड़ी कोई समस्या है तो डॉक्टर से सलाह जरूर लें।