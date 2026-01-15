गर्म या ठंडा सर्दियों में कैसे धोना चाहिए चेहरा? भूलकर भी न करें ये गलती, वरना स्किन को होगा नुकसान

लाइफस्टाइल डेस्क। सर्दियों में स्किन की देखभाल को लेकर लोग अक्सर कंफ्यूज रहते हैं कि सुबह चेहरा गर्म पानी से धोना सही है या ठंडे पानी से। कई लोग ठंड से बचने के लिए गर्म पानी का इस्तेमाल करने लगते हैं, लेकिन यही आदत आपकी त्वचा को नुकसान पहुंचा सकती है।

सर्दियों में गर्म पानी से चेहरा धोने के नुकसान गर्म पानी त्वचा के नैचुरल ऑयल को खत्म कर देता है। इससे स्किन ज्यादा ड्राई, खिंची-खिंची और डल दिखने लगती है। जिन लोगों की स्किन पहले से रूखी होती है, उनके लिए गर्म पानी और भी नुकसानदायक साबित हो सकता है।