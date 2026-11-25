लाइफस्टाइल डेस्क। भारतीय शादियों में दुल्हन का लाल जोड़ा हमेशा से खास रहा है। लाल रंग को शुभता, प्रेम और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। यही वजह है कि सालों तक ज्यादातर दुल्हनें शादी के दिन लाल लहंगा या साड़ी पहनना पसंद करती थीं। लेकिन अब वेडिंग फैशन में धीरे-धीरे बदलाव देखने को मिल रहा है। कई दुल्हनें पारंपरिक लाल रंग की जगह पेस्टल पिंक, आइवरी, पीच, लैवेंडर और शैंपेन जैसे हल्के रंगों को चुन रही हैं।

सोशल मीडिया पर सेलिब्रिटी वेडिंग की तस्वीरें हों या आम लोगों की शादी के फोटोशूट, हल्के रंगों वाले ब्राइडल आउटफिट खूब नजर आ रहे हैं। ऐसे में सवाल है कि आखिर दुल्हनों को ये रंग इतने पसंद क्यों आ रहे हैं? क्या यह सिर्फ फैशन का असर है या इसके पीछे अपनी पसंद और स्टाइल को अलग दिखाने की चाह भी है?

बॉलीवुड से बढ़ा पेस्टल और आइवरी का क्रेज

बॉलीवुड सेलिब्रिटीज के वेडिंग लुक्स का असर आम लोगों के फैशन पर भी देखने को मिलता है। अनुष्का शर्मा ने अपनी शादी में हल्के पिंक रंग का लहंगा पहना था। वहीं आलिया भट्ट ने अपनी शादी के लिए आइवरी और गोल्डन रंग की साड़ी चुनी थी। इन दोनों लुक्स ने दिखाया कि दुल्हन का जोड़ा लाल ही हो, यह जरूरी नहीं है।

इसके बाद से ही पेस्टल और हल्के रंगों वाले ब्राइडल आउटफिट की चर्चा बढ़ी है। सोशल मीडिया और वेडिंग फोटोग्राफी ने भी इस ट्रेंड को आगे बढ़ाने में भूमिका निभाई है।

हल्के रंगों में मिलता है एलिगेंट और सॉफ्ट लुक

पेस्टल और आइवरी रंगों की सबसे बड़ी खासियत इनका सॉफ्ट लुक है। ये रंग बहुत ज्यादा चमकीले नहीं होते, इसलिए इनके साथ हैवी ज्वेलरी और मेकअप भी आसानी से बैलेंस किया जा सकता है।

इसके अलावा पीच, पेस्टल पिंक और लैवेंडर जैसे रंगों में दुल्हन का लुक थोड़ा अलग दिखाई देता है। कई दुल्हनें ऐसा आउटफिट चाहती हैं, जो पारंपरिक होने के साथ-साथ मॉडर्न भी लगे।

सोशल मीडिया और वेडिंग फोटोग्राफी का भी है असर

आजकल शादी सिर्फ परिवार और रिश्तेदारों का आयोजन नहीं रह गई है। प्री-वेडिंग शूट, वेडिंग फोटोग्राफी और सोशल मीडिया पर तस्वीरें साझा करने का चलन भी बढ़ा है।

हल्के रंगों के आउटफिट दिन की रोशनी और आउटडोर फोटोशूट में अलग तरह का लुक देते हैं। यही वजह है कि कई दुल्हनें अपनी शादी की लोकेशन, डेकोरेशन और फोटोग्राफी के हिसाब से भी लहंगे का रंग चुनती हैं।

क्या लाल रंग का क्रेज खत्म हो रहा है?

लाल रंग आज भी भारतीय शादियों में अपनी खास जगह रखता है। कई दुल्हनें पारंपरिक लाल लहंगा ही चुनती हैं, जबकि कुछ अपने रिसेप्शन या दूसरे शादी समारोहों के लिए पेस्टल और आइवरी रंगों के आउटफिट रखती हैं।

दरअसल, अब दुल्हनें सिर्फ परंपरा के आधार पर कपड़े नहीं चुन रहीं, बल्कि अपनी पसंद, आराम और पर्सनल स्टाइल को भी महत्व दे रही हैं। किसी को गहरे रंग पसंद हैं, तो किसी को हल्के और सादे रंग।

आखिरकार, शादी का जोड़ा लाल हो या आइवरी, सबसे जरूरी यह है कि दुल्हन उसमें सहज महसूस करे और उसका खास दिन उसकी अपनी पसंद के रंगों से सजे।

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