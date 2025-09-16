टेक ऑफ और लैंडिंग के समय विंडो शेड्स क्यों खुलवाती हैं एयर होस्टेस? जानें इसका सेफ्टी कनेक्शन

लाइफस्टाइल डेस्क। अगर आपने कभी हवाई जहाज से सफर किया है, तो आपने नोटिस किया होगा कि टेक ऑफ और लैंडिंग के दौरान फ्लाइट अटेंडेंट्स खिड़की के शेड खोलने के लिए कहते हैं। कई बार यात्री इसे सामान्य प्रक्रिया मानकर मान जाते हैं या सोचते हैं कि ऐसा बाहर का नजारा दिखाने के लिए कहा जा रहा है।

लेकिन क्या आप जानते हैं इसके पीछे असली वजह कुछ और ही है। दरअसल, यह एक जरूरी सेफ्टी प्रोटोकॉल है, जिसके पीछे कई अहम कारण छिपे होते हैं। आइए समझते हैं क्यों टेक ऑफ और लैंडिंग के समय प्लेन की खिड़कियों के शेड खोलने के लिए कहा जाता है।