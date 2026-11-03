पोहे के साथ जलेबी ही क्यों खाते हैं इंदौर के लोग? मीठे और नमकीन स्वाद के इस मेल के पीछे है दिलचस्प वजह

लाइफस्टाइल डेस्क। सुबह का नाश्ता हो और सामने गरमागरम पोहा रखा हो, ऊपर से सेव, प्याज, हरा धनिया और नींबू का स्वाद भी मिल जाए, तो मजा आ जाता है। लेकिन अगर आप इंदौर में हैं, तो इस नाश्ते के साथ एक चीज और जरूर मिलेगी-गरमागरम जलेबी। अब सवाल यह है कि नमकीन और चटपटे पोहे के साथ मीठी जलेबी खाने का चलन आखिर शुरू कैसे हुआ? दोनों के स्वाद एक-दूसरे से बिल्कुल अलग हैं, फिर भी इंदौर के लोग इस जोड़ी को इतना पसंद क्यों करते हैं? इसके पीछे सिर्फ शहर की खानपान परंपरा ही नहीं, बल्कि स्वाद का एक दिलचस्प मेल भी है।

पोहा-जलेबी सिर्फ नाश्ता नहीं, इंदौर की पहचान है मध्य प्रदेश के इंदौर में पोहा-जलेबी सुबह के नाश्ते का अहम हिस्सा है। यहां सुबह होते ही सड़क किनारे दुकानों और ठेलों पर पोहा बनना शुरू हो जाता है। लोग ऑफिस जाने से पहले, स्कूल-कॉलेज जाते समय या दोस्तों के साथ नाश्ता करने के लिए इन दुकानों पर पहुंचते हैं।

इंदौर का पोहा भी दूसरे शहरों में मिलने वाले पोहे से थोड़ा अलग होता है। इसे हल्का और मुलायम रखा जाता है। इसमें राई, करी पत्ता, प्याज, हरी मिर्च और मसालों का इस्तेमाल होता है। इसके ऊपर सेव, हरा धनिया, नींबू और खास तरह का जीरावन मसाला डाला जाता है। यही जीरावन पोहे को अलग स्वाद देता है। मध्य प्रदेश पर्यटन और इंदौर जिला प्रशासन की वेबसाइट पर भी पोहा-जलेबी को शहर के खास खानपान में शामिल किया गया है। ￼ वहीं, जलेबी को गरम तेल में तलकर चीनी की चाशनी में डुबोया जाता है। बाहर से कुरकुरी और अंदर से चाशनी से भरी जलेबी पोहे के साथ परोसी जाती है। यही वजह है कि इंदौर में यह जोड़ी सिर्फ किसी खास मौके पर नहीं, बल्कि रोजमर्रा के नाश्ते में भी दिखाई देती है।