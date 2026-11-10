छोटी-छोटी बातों पर क्यों बढ़ जाता है चिड़चिड़ापन? क्या यह मेंटल स्ट्रेस का संकेत है?

लाइफस्टाइल डेस्क। कभी घर में किसी के कुछ पूछ लेने पर गुस्सा आ जाता है, तो कभी ऑफिस में छोटी-सी गलती या किसी का सामान्य कमेंट भी परेशान करने लगता है। कई बार खुद को भी समझ नहीं आता कि आखिर इतनी छोटी बात पर इतना गुस्सा क्यों आ रहा है। बाद में पछतावा भी होता है कि बेवजह प्रतिक्रिया दे दी। अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है, तो इसकी वजह सिर्फ खराब मूड नहीं, बल्कि मानसिक थकान, तनाव और नींद की कमी भी हो सकती है।

जिस तरह लगातार काम करने से शरीर थकता है, उसी तरह लगातार सोचने, फैसले लेने और तनाव से जूझने पर दिमाग भी थकान महसूस कर सकता है। ऑफिस का दबाव, घर की जिम्मेदारियां, आर्थिक चिंता और लगातार मोबाइल पर आने वाले नोटिफिकेशन दिमाग को आराम का मौका नहीं देते।

मनोविज्ञान में चिड़चिड़ापन यानी इरिटेबिलिटी को ऐसी भावनात्मक स्थिति माना जाता है, जिसमें व्यक्ति सामान्य परिस्थितियों पर भी जरूरत से ज्यादा परेशान या गुस्से में प्रतिक्रिया देने लगता है।

इसके अलावा नींद की कमी भी चिड़चिड़ापन बढ़ा सकती है। पर्याप्त नींद न मिलने पर भावनाओं को नियंत्रित करना और तनाव से निपटना मुश्किल हो सकता है। भूख, लंबे समय तक खाली पेट रहना और कैफीन का अधिक सेवन भी कुछ लोगों के मूड को प्रभावित कर सकता है।

ऐसी स्थिति में व्यक्ति की भावनाओं को संभालने और किसी बात पर प्रतिक्रिया देने की क्षमता प्रभावित हो सकती है। नतीजा यह होता है कि जो बात सामान्य दिनों में अनदेखी हो जाती थी, वही तनाव के समय गुस्से की वजह बन सकती है।

क्या लगातार चिड़चिड़ापन किसी समस्या का संकेत है?

हर समय चिड़चिड़ापन महसूस होना अपने आप में किसी मानसिक बीमारी का प्रमाण नहीं है। लेकिन अगर यह लंबे समय तक बना रहे, तो इसके पीछे चिंता, डिप्रेशन, लगातार तनाव या दूसरी स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हो सकती हैं।

कई बार व्यक्ति उदासी या परेशानी को सीधे व्यक्त नहीं कर पाता और उसका असर गुस्से या चिड़चिड़ेपन के रूप में दिखाई देता है। अगर छोटी-छोटी बातों पर गुस्सा आने के साथ नींद खराब हो रही है, काम में मन नहीं लग रहा, लोगों से दूरी बढ़ रही है या लगातार बेचैनी महसूस हो रही है, तो इसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए।

चिड़चिड़ापन कम करने के लिए क्या करें?

1. नींद को प्राथमिकता दें: वयस्कों को आमतौर पर रोज कम से कम 7 घंटे की नींद की जरूरत होती है। सोने और जागने का समय नियमित रखने की कोशिश करें।

2. प्रतिक्रिया देने से पहले रुकें: गुस्सा आने पर तुरंत जवाब देने के बजाय कुछ देर रुकें। गहरी सांस लें और खुद को शांत होने का समय दें।

3. काम के बीच ब्रेक लें: लगातार स्क्रीन के सामने बैठने या काम करने के बजाय बीच-बीच में छोटे ब्रेक लें। थोड़ी देर टहलना भी मददगार हो सकता है।

4. अपनी परेशानी पहचानें: जब भी चिड़चिड़ापन महसूस हो, ध्यान दें कि उस समय आप थके हुए थे, भूखे थे या किसी बात को लेकर पहले से परेशान थे।

5. किसी से बात करें: अपनी परेशानी किसी भरोसेमंद दोस्त या परिवार के सदस्य से साझा करें। हर बात को अकेले संभालने की कोशिश जरूरी नहीं है।

अगर चिड़चिड़ापन लगातार बना हुआ है और रिश्तों, नींद या रोजमर्रा के कामों को प्रभावित कर रहा है, तो मनोवैज्ञानिक या डॉक्टर से सलाह लेना बेहतर है।

यह भी पढ़ें- प्रदूषण से बचने के लिए N95 मास्क या कपड़े वाला मास्क, कौन ज्यादा असरदार है?