LGBTQ लोगों को स्वीकार करने में हिचकिचाते हैं लोग! क्या पहचान से ज्यादा समाज का डर?

लाइफस्टाइल डेस्क। किसी से उसके पसंदीदा कपड़ों के बारे में पूछना, शादी कब करोगे यह जानना या उसके पार्टनर के बारे में बात करना आम बातचीत का हिस्सा हो सकता है। लेकिन LGBTQ समुदाय के कई लोगों के लिए ऐसे ही सवाल असहजता और तनाव की वजह बन जाते हैं। इसकी वजह यह है कि उन्हें कई बार अपनी पहचान बताने से पहले सामने वाले की सोच और प्रतिक्रिया का अंदाजा लगाना पड़ता है। घर में अलग व्यवहार, दोस्तों के बीच अलग पहचान और ऑफिस में अपनी निजी जिंदगी को लेकर चुप्पी बनाए रखना उनकी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन सकता है।

सवाल यह है कि आखिर किसी की पसंद, पहचान या प्यार का तरीका दूसरे लोगों को इतना परेशान क्यों करता है? लोग LGBTQ समुदाय को स्वीकार करने में क्यों हिचकिचाते हैं? इसके पीछे सिर्फ सामाजिक परंपराएं नहीं, बल्कि इंसानी दिमाग की कुछ मनोवैज्ञानिक आदतें भी काम करती हैं। इसका असर उन लोगों की मानसिक सेहत पर भी पड़ सकता है, जिन्हें अपनी पहचान के साथ सहज होकर जीने का मौका नहीं मिलता।

अपनी सोच से अलग चीज को स्वीकार करना मुश्किल क्यों लगता है? साइकोलॉजी के मुताबिक, इंसान अक्सर उन्हीं चीजों को आसानी से स्वीकार करता है, जिन्हें वह बचपन से देखता और समझता आया है। परिवार, स्कूल, समाज और आसपास का माहौल उसकी सोच बनाने में बड़ी भूमिका निभाते हैं। कई लोगों को बचपन से यही समझाया जाता है कि लड़का और लड़की ही एक-दूसरे के जीवनसाथी होते हैं और शादी, परिवार तथा रिश्तों का एक तय तरीका होता है। जब उनके सामने इससे अलग कोई पहचान या रिश्ता आता है, तो वे उसे समझने के बजाय अपनी पुरानी मान्यताओं से तुलना करने लगते हैं। कुछ लोगों को लगता है कि जो चीज उनकी परवरिश और सामाजिक मान्यताओं से अलग है, वह गलत भी हो सकती है। इसी सोच से पूर्वाग्रह पैदा हो सकता है।

इसके अलावा समाज में लोगों को दूसरों की राय का भी डर रहता है। कई लोग खुद किसी LGBTQ व्यक्ति के प्रति नकारात्मक सोच नहीं रखते, लेकिन परिवार या समाज के विरोध के डर से खुलकर समर्थन नहीं करते। यानी कई बार व्यक्ति की निजी सोच और उसका सार्वजनिक व्यवहार अलग-अलग हो सकता है। अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन के अनुसार, किसी LGBTQ+ व्यक्ति से व्यक्तिगत परिचय और उसके साथ सामान्य सामाजिक संपर्क पूर्वाग्रह कम करने में मदद कर सकता है। जब लोग किसी समुदाय को केवल एक पहचान के रूप में नहीं, बल्कि अपने दोस्त, सहकर्मी या परिवार के सदस्य के रूप में जानते हैं, तो उनके नजरिए में बदलाव आ सकता है। जब अपनी पहचान छिपाना रोज की आदत बन जाए LGBTQ समुदाय के कई लोगों के लिए सबसे बड़ी चुनौती सिर्फ दूसरों का विरोध नहीं, बल्कि अपनी पहचान को लेकर लगातार सतर्क रहना भी है। उदाहरण के लिए, कोई व्यक्ति अपने परिवार के सामने अपने पार्टनर का जिक्र करने से बच सकता है। कोई ऑफिस में निजी जिंदगी से जुड़े सवालों का जवाब टाल सकता है। वहीं, कुछ लोग कपड़ों, बोलने के तरीके या अपने व्यवहार को लेकर भी इस बात का ध्यान रखते हैं कि कहीं कोई उनका मजाक न उड़ाए। साइकोलॉजी में इस तरह के अतिरिक्त दबाव को ‘माइनॉरिटी स्ट्रेस’ कहा जाता है। इसका मतलब है कि किसी ऐसे सामाजिक समूह का हिस्सा होने के कारण पैदा होने वाला अतिरिक्त तनाव, जिसे भेदभाव, अस्वीकार या अपमान का सामना करना पड़ता है।

अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन के अनुसार, अपनी पहचान छिपाने का दबाव, दूसरों से अस्वीकार किए जाने का डर और भेदभाव का अनुभव मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकता है। इससे चिंता, तनाव और अवसाद जैसी समस्याओं का खतरा बढ़ सकता है। यानी परेशानी किसी की पहचान में नहीं, बल्कि उसके आसपास मौजूद भेदभाव और असुरक्षा के माहौल में होती है। परिवार की स्वीकृति सिर्फ भावनात्मक नहीं, सेहत से भी जुड़ी है भारतीय समाज में परिवार की भूमिका काफी अहम होती है। ऐसे में जब किसी LGBTQ व्यक्ति को अपने ही घर में पहचान के लिए संघर्ष करना पड़ता है, तो उसका असर रिश्तों के साथ-साथ मानसिक स्वास्थ्य पर भी पड़ सकता है। भारत में ट्रांसमस्कुलिन लोगों पर किए गए एक अध्ययन में सामने आया कि परिवार में तय लैंगिक भूमिकाओं का दबाव, कपड़ों और व्यवहार को लेकर रोक-टोक, स्कूल-कॉलेज में भेदभाव और सामाजिक अपमान मानसिक परेशानी की वजह बन सकते हैं। अध्ययन में कुछ लोगों ने परिवार और समाज के बीच अपनी पहचान के अनुसार जीने के लिए संघर्ष करने की बात भी बताई।