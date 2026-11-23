लाइफस्टाइल डेस्क। सर्दियों का मौसम मध्य प्रदेश में घूमने और यहां की संस्कृति को करीब से जानने के लिए खास माना जाता है। इस दौरान प्रदेश के अलग-अलग शहरों में संगीत, लोकनृत्य, कला और सांस्कृतिक विरासत से जुड़े आयोजन होते हैं। अगर आप इस सर्दी सिर्फ घूमने के बजाय कुछ नया अनुभव करना चाहते हैं, तो MP के सांस्कृतिक उत्सव आपके ट्रैवल प्लान का हिस्सा बन सकते हैं।

ग्वालियर का तानसेन समारोह शास्त्रीय संगीत प्रेमियों के लिए खास है, तो भोपाल का लोकरंग आदिवासी और लोक संस्कृति की झलक दिखाता है। इसके अलावा खजुराहो का नृत्य समारोह भी कला और इतिहास को करीब से जानने का मौका देता है।

इस समारोह की खासियत इसका ऐतिहासिक माहौल है। तानसेन की समाधि के आसपास आयोजित संगीत कार्यक्रमों में शास्त्रीय संगीत की प्रस्तुतियां सुनना एक अलग अनुभव होता है। संगीत प्रेमियों के अलावा भारतीय संस्कृति और इतिहास में रुचि रखने वाले पर्यटक भी इस आयोजन का हिस्सा बन सकते हैं।

ग्वालियर का तानसेन समारोह देश के प्रतिष्ठित शास्त्रीय संगीत आयोजनों में शामिल है। संगीत सम्राट तानसेन की स्मृति में आयोजित इस समारोह में देश के जाने-माने शास्त्रीय गायक और वादक अपनी प्रस्तुतियां देते हैं। यहां अलग-अलग घरानों के संगीत और रागों को सुनने का अवसर मिलता है।

कब होगा: 14 से 19 दिसंबर 2026

कहां: ग्वालियर

भोपाल का लोकरंग: लोकनृत्य, संगीत और आदिवासी संस्कृति

भोपाल में आयोजित लोकरंग समारोह मध्य प्रदेश की लोक और आदिवासी संस्कृति को जानने का अच्छा अवसर है। इस आयोजन में देश के अलग-अलग राज्यों की लोक परंपराओं, नृत्य, संगीत, हस्तशिल्प और कला को मंच मिलता है।

यहां आने वाले लोगों को पारंपरिक नृत्य प्रस्तुतियां देखने के साथ-साथ विभिन्न समुदायों की जीवनशैली, पहनावे और सांस्कृतिक विरासत को समझने का मौका मिलता है। कई बार समारोह में कला प्रदर्शनियों और पारंपरिक शिल्प से जुड़े आयोजन भी आकर्षण का हिस्सा होते हैं।

जो लोग परिवार के साथ घूमने या बच्चों को भारत की विविध संस्कृति से परिचित कराना चाहते हैं, उनके लिए लोकरंग अच्छा विकल्प हो सकता है।

कब होगा: 26 से 30 जनवरी 2027

कहां: रवींद्र भवन परिसर, भोपाल

खजुराहो डांस फेस्टिवल: मंदिरों के बीच शास्त्रीय नृत्य

खजुराहो का डांस फेस्टिवल मध्य प्रदेश के सबसे खास सांस्कृतिक आयोजनों में से एक है। यहां देश के प्रमुख शास्त्रीय नृत्य कलाकार कथक, भरतनाट्यम, ओडिसी, कुचिपुड़ी और अन्य नृत्य शैलियों की प्रस्तुतियां देते हैं।

इस समारोह की खासियत इसका ऐतिहासिक मंच है। खजुराहो के मंदिरों की पृष्ठभूमि में शास्त्रीय नृत्य देखना कला, वास्तुकला और संस्कृति का अनूठा संगम बनाता है। यहां आने वाले पर्यटक दिन में मंदिरों और ऐतिहासिक स्मारकों को देख सकते हैं, जबकि शाम को सांस्कृतिक प्रस्तुतियों का आनंद ले सकते हैं।

कब होगा: 20 से 26 फरवरी 2027

कहां: खजुराहो

संगीत और संस्कृति के साथ बनाएं Winter Trip

इन सांस्कृतिक आयोजनों के दौरान आप आसपास के पर्यटन स्थलों को भी अपनी यात्रा में शामिल कर सकते हैं। ग्वालियर में किला, जयविलास पैलेस और स्थानीय बाजार देखे जा सकते हैं। भोपाल में पुराने शहर की गलियां, बड़े तालाब, जनजातीय संग्रहालय और स्थानीय खानपान ट्रिप को खास बना सकते हैं। वहीं खजुराहो में मंदिरों के अलावा आसपास के ऐतिहासिक स्थलों और स्थानीय बाजारों को एक्सप्लोर किया जा सकता है।

सर्दियों में MP की यात्रा केवल घूमने तक सीमित नहीं रहती, बल्कि यहां की संगीत परंपरा, लोक कला, खानपान और सांस्कृतिक विरासत को समझने का अवसर भी देती है। अगर आप इस मौसम में कुछ अलग अनुभव करना चाहते हैं, तो अपनी यात्रा की तारीखें इन सांस्कृतिक समारोहों के अनुसार तय कर सकते हैं।