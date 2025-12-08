जानें क्यों घर के अंदर नहीं लाने चाहिए जूते-चप्पल; डॉक्टर की सलाह बदल देगी आपकी आदत

लाइफस्टाइल डेस्क। क्या आपको लगता है कि आपके जूतों के नीचे सिर्फ थोड़ी-सी धूल या मिट्टी लगी होती है? अगर हां, तो यह सोच गलत हो सकती है। हम अक्सर बिना ध्यान दिए जूते पहनकर घर में घूमते रहते हैं, लेकिन असल में हम अपने साथ ऐसे अदृश्य और खतरनाक तत्व घर में ले आते हैं, जिनके बारे में सोचना भी डरावना है। डॉक्टर सौरभ सेठी बताते हैं कि वह अपने घर में ‘नो शूज पॉलिसी’ का सख्ती से पालन क्यों करते हैं। कारण जानकर आप भी यह आदत छोड़ने पर मजबूर हो जाएंगे।

जूते लाते हैं कई खतरनाक चीजें धूल-मिट्टी के अलावा जूते कई तरह के जहरीले पदार्थों को भी अपने साथ घर में घसीट लाते हैं। बाहर चलते समय जूते कीटनाशक, केमिकल्स, बैक्टीरिया, वायरस और लेड जैसे हानिकारक तत्वों के संपर्क में आते हैं। घर में जूते पहनकर प्रवेश करने पर यही सब टॉक्सिन्स अंदर पहुंच जाते हैं।