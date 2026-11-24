लाइफस्टाइल डेस्क। आज की युवा पीढ़ी के पास पहले के मुकाबले सुविधाएं ज्यादा हैं, लेकिन इसके साथ ही तनाव और चिंता भी बढ़ती जा रही है। नौकरी का दबाव, पढ़ाई, करियर की चिंता, सोशल मीडिया पर दूसरों से तुलना और भविष्य को लेकर अनिश्चितता के बीच कई युवा मानसिक सुकून तलाश रहे हैं। ऐसे में Meditation और Spirituality यानी ध्यान और आध्यात्मिकता की ओर उनका रुझान बढ़ता दिखाई दे रहा है।

अब Meditation केवल योग केंद्रों या धार्मिक जगहों तक सीमित नहीं रह गया है। कई युवा घर पर कुछ मिनट ध्यान लगाने, सुबह शांत बैठने, मंत्र सुनने या आध्यात्मिक किताबें पढ़ने जैसी आदतें अपना रहे हैं। कुछ लोग मंदिर जाना पसंद कर रहे हैं, तो कुछ बिना किसी धार्मिक जुड़ाव के केवल मानसिक शांति के लिए ध्यान कर रहे हैं।

सोशल मीडिया ने भी इस दबाव को बढ़ाया है। दूसरों की सफलता, घूमने-फिरने, अच्छी लाइफस्टाइल और उपलब्धियों को देखकर कई युवा अपनी जिंदगी से असंतुष्ट महसूस करने लगते हैं। ऐसे में उन्हें कुछ समय ऐसा चाहिए होता है, जहां वे दूसरों से तुलना किए बिना अपने बारे में सोच सकें।

आज युवाओं की दिनचर्या काफी व्यस्त हो गई है। सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक मोबाइल, ऑफिस, पढ़ाई और दूसरी जिम्मेदारियों के बीच उनका ज्यादातर समय निकल जाता है। कई बार दिनभर काम करने के बाद भी उन्हें ऐसा लगता है कि वे पर्याप्त काम नहीं कर पाए।

Meditation इसी जरूरत का एक तरीका बन रहा है। कुछ मिनट शांत बैठना, सांसों पर ध्यान देना और मोबाइल से दूरी बनाना युवाओं को अपनी दिनचर्या से थोड़ा ब्रेक लेने का मौका देता है।

Meditation को केवल धार्मिक गतिविधि नहीं मान रहे

पहले ध्यान और आध्यात्मिकता को अक्सर धर्म से जोड़कर देखा जाता था, लेकिन अब कई युवा इसे अपनी मानसिक सेहत और जीवनशैली का हिस्सा मान रहे हैं। उनके लिए Meditation का मतलब किसी विशेष पूजा-पद्धति का पालन करना नहीं, बल्कि मन को शांत रखना और अपने विचारों को समझना भी है।

कुछ युवा सुबह उठकर 10 से 15 मिनट ध्यान करते हैं। कुछ लोग रात में सोने से पहले मेडिटेशन म्यूजिक सुनते हैं, जबकि कई लोग योग, प्राणायाम और Journaling के जरिए अपने दिन की शुरुआत या अंत करते हैं।

Spirituality की ओर बढ़ता रुझान भी इसी बदलाव का हिस्सा है। युवा जीवन में केवल पैसा, नौकरी और सफलता ही नहीं, बल्कि अपने उद्देश्य और खुशी को भी समझना चाहते हैं। वे यह जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर उन्हें किस चीज से संतुष्टि मिलती है और वे किस तरह की जिंदगी जीना चाहते हैं।

सोशल मीडिया पर भी बढ़ रही है चर्चा

Meditation, Mindfulness और Spirituality से जुड़े वीडियो, पॉडकास्ट और कंटेंट सोशल मीडिया पर भी खूब दिखाई दे रहे हैं। कई युवा आध्यात्मिक गुरुओं के विचार सुनते हैं, किताबें पढ़ते हैं और मानसिक शांति से जुड़े अनुभव साझा करते हैं।

हालांकि, सोशल मीडिया पर दिखने वाली हर सलाह को सही मानना जरूरी नहीं है। मानसिक तनाव या चिंता की समस्या गंभीर होने पर केवल Meditation पर निर्भर रहने के बजाय विशेषज्ञ की मदद लेना भी जरूरी है।

सुकून की तलाश में बदल रही जीवनशैली

युवाओं का Meditation और Spirituality की ओर बढ़ना उनकी बदलती प्राथमिकताओं को भी दिखाता है। अब कई लोग केवल व्यस्त रहने को सफलता नहीं मानते। वे काम के साथ अपने लिए समय निकालना, बेहतर नींद लेना और मानसिक रूप से स्वस्थ रहना भी जरूरी समझने लगे हैं।

भागदौड़ भरी जिंदगी में कुछ मिनट खुद के साथ बिताना उनके लिए एक छोटी लेकिन जरूरी आदत बन रहा है। शायद यही वजह है कि आज कई युवा बाहर की दुनिया में सफलता तलाशने के साथ-साथ अपने भीतर भी सुकून खोजने की कोशिश कर रहे हैं।