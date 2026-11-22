लाइफस्टाइल डेस्क। सर्दियों में गर्म कपड़े पहनना अब सिर्फ ठंड से बचने का तरीका नहीं रह गया है। बदलते फैशन ट्रेंड के साथ लोग अपने विंटर वॉर्डरोब में ऐसे कपड़े शामिल कर रहे हैं, जिन्हें अलग-अलग तरीके से पहनकर नया लुक बनाया जा सके। इस बार जैकेट और कोट के साथ स्वेटर, कार्डिगन, शॉल और स्टोल की लेयरिंग भी फैशन का हिस्सा बन रही है। खासकर युवाओं में एक ही कपड़े को अलग-अलग स्टाइल में पहनने का ट्रेंड देखने को मिल रहा है।
भोपाल, इंदौर और रायपुर जैसे शहरों में सर्दियों का मौसम बहुत ज्यादा लंबा या बेहद ठंडा नहीं होता। सुबह और रात में ठंड महसूस होती है, जबकि दिन में तापमान बढ़ने पर भारी जैकेट पहनना मुश्किल हो जाता है। ऐसे में हल्के गर्म कपड़ों की लेयरिंग लोगों के लिए आरामदायक विकल्प बन रही है।
विंटर फैशन में अब सिर्फ मोटी जैकेट पहनने के बजाय लोग कपड़ों की कई हल्की परतें पहनना पसंद कर रहे हैं। कुर्ती के साथ कार्डिगन, शर्ट के ऊपर स्वेटर, ड्रेस के साथ स्टोल और साड़ी के साथ शॉल जैसे कॉम्बिनेशन फैशन में दिखाई दे रहे हैं।
खासकर युवतियां साधारण कपड़ों के साथ रंगीन या डिजाइनर शॉल पहनकर अपने लुक को अलग बना रही हैं। वहीं युवाओं में ओवरसाइज स्वेटर, हाईनेक, हुडी और शर्ट के साथ स्वेटर पहनने का ट्रेंड लोकप्रिय हो रहा है। इससे कपड़ों को बार-बार बदलने के बजाय एक ही आउटफिट को अलग तरीके से स्टाइल किया जा सकता है।
लेयरिंग फैशन की खास बात यह है कि इसके लिए हर बार नए कपड़े खरीदने की जरूरत नहीं होती। पुराने स्वेटर, शॉल, स्कार्फ और जैकेट को अलग-अलग कॉम्बिनेशन में पहनकर नया लुक तैयार किया जा सकता है।
फैशन के जानकारों के मुताबिक, सर्दियों में कपड़ों के रंग और टेक्सचर का मेल भी काफी महत्वपूर्ण होता है। न्यूट्रल रंगों के साथ ब्राउन, क्रीम, बेज, मरून और ग्रीन जैसे रंग आसानी से इस्तेमाल किए जा सकते हैं। वहीं प्रिंटेड शॉल या स्टोल साधारण आउटफिट को भी आकर्षक बना सकते हैं।
सर्दियों के साथ ही स्थानीय बाजारों में स्वेटर, कार्डिगन, शॉल, स्टोल और वूलन कपड़ों की खरीदारी बढ़ने लगती है। लोग ऐसे कपड़े पसंद कर रहे हैं, जिन्हें ऑफिस, कॉलेज और शादी समारोहों में भी पहना जा सके।
भोपाल के मौसमी वूलन बाजारों में स्वेटर, शॉल और जैकेट की अलग-अलग रेंज उपलब्ध होती हैं। वहीं रायपुर और इंदौर के कपड़ा बाजारों में भी सर्दियों के कपड़ों के साथ फैशन के नए विकल्प देखने को मिलते हैं।
इस तरह विंटर फैशन में लेयरिंग लोगों को ठंड से बचाने के साथ-साथ अपनी पसंद और स्टाइल के अनुसार कपड़े पहनने का मौका भी दे रही है। अब गर्म कपड़ों का मतलब सिर्फ भारी जैकेट नहीं, बल्कि आराम, रंग और स्टाइल का मेल बन गया है।
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