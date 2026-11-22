लाइफस्टाइल डेस्क। सर्दियों में गर्म कपड़े पहनना अब सिर्फ ठंड से बचने का तरीका नहीं रह गया है। बदलते फैशन ट्रेंड के साथ लोग अपने विंटर वॉर्डरोब में ऐसे कपड़े शामिल कर रहे हैं, जिन्हें अलग-अलग तरीके से पहनकर नया लुक बनाया जा सके। इस बार जैकेट और कोट के साथ स्वेटर, कार्डिगन, शॉल और स्टोल की लेयरिंग भी फैशन का हिस्सा बन रही है। खासकर युवाओं में एक ही कपड़े को अलग-अलग स्टाइल में पहनने का ट्रेंड देखने को मिल रहा है।

भोपाल, इंदौर और रायपुर जैसे शहरों में सर्दियों का मौसम बहुत ज्यादा लंबा या बेहद ठंडा नहीं होता। सुबह और रात में ठंड महसूस होती है, जबकि दिन में तापमान बढ़ने पर भारी जैकेट पहनना मुश्किल हो जाता है। ऐसे में हल्के गर्म कपड़ों की लेयरिंग लोगों के लिए आरामदायक विकल्प बन रही है।

जैकेट के बजाय स्वेटर और शॉल को मिलाकर बना रहे नया लुक विंटर फैशन में अब सिर्फ मोटी जैकेट पहनने के बजाय लोग कपड़ों की कई हल्की परतें पहनना पसंद कर रहे हैं। कुर्ती के साथ कार्डिगन, शर्ट के ऊपर स्वेटर, ड्रेस के साथ स्टोल और साड़ी के साथ शॉल जैसे कॉम्बिनेशन फैशन में दिखाई दे रहे हैं। खासकर युवतियां साधारण कपड़ों के साथ रंगीन या डिजाइनर शॉल पहनकर अपने लुक को अलग बना रही हैं। वहीं युवाओं में ओवरसाइज स्वेटर, हाईनेक, हुडी और शर्ट के साथ स्वेटर पहनने का ट्रेंड लोकप्रिय हो रहा है। इससे कपड़ों को बार-बार बदलने के बजाय एक ही आउटफिट को अलग तरीके से स्टाइल किया जा सकता है।