धर्म डेस्क। सुबह आंख खुलते ही सबसे पहले आप क्या देखते हैं? कई लोग उठते ही मोबाइल चेक करने लगते हैं, तो कुछ लोग घड़ी देखकर दिन की शुरुआत करते हैं। लेकिन हिंदू धर्म और ज्योतिष की मान्यताओं में सुबह उठने के बाद कुछ खास चीजों को देखना और छोटे-छोटे काम करना शुभ माना गया है।
मान्यता है कि इससे दिन की शुरुआत सकारात्मक होती है और देवी-देवताओं का आशीर्वाद मिलता है। इनमें सबसे पहले अपनी हथेलियों के दर्शन करने की परंपरा है। इसके अलावा धरती को प्रणाम करने से लेकर सूर्य देव को देखने तक, सुबह के ये 6 काम सुख-समृद्धि और शांति से जुड़े माने जाते हैं।
1. अपनी हथेलियों के दर्शन करें
हिंदू धर्म में सुबह उठते ही अपनी दोनों हथेलियों को देखने की परंपरा है। इसके लिए एक विशेष मंत्र भी बताया गया है-
कराग्रे वसते लक्ष्मीः करमध्ये सरस्वती।
करमूले तु गोविंदः प्रभाते करदर्शनम्॥
इस मंत्र का अर्थ है कि हाथों के आगे वाले हिस्से में मां लक्ष्मी, बीच में मां सरस्वती और हथेली के मूल में भगवान गोविंद का वास माना गया है। इसलिए सुबह सबसे पहले हथेलियों के दर्शन करना शुभ माना जाता है। इसे धन, ज्ञान और कर्म के महत्व से भी जोड़कर देखा जाता है।
2. धरती को छूकर प्रणाम करें
सुबह बिस्तर से उतरने से पहले धरती को प्रणाम करना भी हिंदू परंपरा का हिस्सा है। धार्मिक मान्यता के अनुसार, धरती मां के समान है और हम दिनभर उस पर चलते हैं। इसलिए जमीन पर पैर रखने से पहले उसे छूकर प्रणाम किया जाता है। यह परंपरा प्रकृति के प्रति सम्मान और आभार व्यक्त करने का प्रतीक मानी जाती है।
3. उगते सूर्य के दर्शन करें
ज्योतिष में सूर्य को आत्मविश्वास, ऊर्जा, मान-सम्मान और नेतृत्व क्षमता का कारक माना गया है। सुबह उगते सूर्य के दर्शन करना शुभ माना जाता है। सूर्य को जल अर्पित करने की भी परंपरा है। वहीं सुबह की हल्की धूप में कुछ समय बिताना शरीर के लिए भी फायदेमंद हो सकता है।
4. घर के बड़ों का आशीर्वाद लें
दिन की शुरुआत माता-पिता या घर के बड़े लोगों का आशीर्वाद लेकर करना शुभ माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं में बड़ों का सम्मान अच्छे संस्कारों और पुण्य कर्मों से जुड़ा है। इससे परिवार में प्रेम, अपनापन और सकारात्मक माहौल बनाए रखने में भी मदद मिलती है।
5. तुलसी के दर्शन करें
हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे को पूजनीय माना गया है। कई घरों में सुबह तुलसी के दर्शन करने, पौधे में जल चढ़ाने और दीपक जलाने की परंपरा है। धार्मिक मान्यता है कि तुलसी की पूजा से घर में सुख-शांति और सकारात्मकता बनी रहती है। तुलसी को भगवान विष्णु से भी विशेष रूप से जुड़ा माना जाता है।
6. भगवान का नाम लेकर दिन की शुरुआत करें
सुबह उठकर अपने इष्ट देव का नाम लेना या कुछ मिनट प्रार्थना करना भी शुभ माना जाता है। आप भगवान विष्णु, शिव, गणेश या अपनी श्रद्धा के अनुसार किसी भी देवी-देवता का ध्यान कर सकते हैं। मान्यता है कि भगवान का स्मरण करने से दिन की शुरुआत अच्छे विचारों और सकारात्मक भाव के साथ होती है।
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