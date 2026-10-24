सर्दी का मौसम स्ट्रोक के मरीजों के लिए खतरे की घंटी, लक्षणों को पहचानें

लाइफस्टाइल डेस्क। सर्दी का मौसम न्यूरो यानी स्नायु रोगियों के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। ठंड के दौरान रक्तचाप बढ़ने और रक्त वाहिकाओं के सिकुड़ने से पक्षाघात (स्ट्रोक) का खतरा अधिक रहता है।
शरीर में अचानक बदलाव, जैसे बोलने में तकलीफ, एक हाथ या पैर में झनझनाहट, आंखों से धुंधला दिखना या सिरदर्द ये सभी स्ट्रोक के शुरुआती संकेत हो सकते हैं।
पहले साढ़े चार घंटे स्ट्रोक के मरीज के लिए जीवन रेखा साबित होते हैं। इस दौरान यदि सही चिकित्सा मिल जाए तो मरीज को न केवल बचाया जा सकता है बल्कि विकलांगता से भी रोका जा सकता है।
इसलिए ठंड के मौसम में लोगों को ब्लड प्रेशर नियंत्रित रखने, नियमित जांच कराने और ऐसे लक्षण दिखने पर तुरंत न्यूरोलाजिस्ट से संपर्क करने की सलाह दी गई है। डाॅ. सौरभ सिंह राजपूत न्यूरोलाजिस्ट का कहना है कि सतर्कता ही स्ट्रोक से बचाव की सबसे बड़ी दवा है।
ब्रेन स्ट्रोक एक मेडिकल इमरजेंसी है जहां हर सेकंड मायने रखता है, और लक्षणों को जानना ज़िंदगी और मौत के बीच का अंतर हो सकता है। क्लीवलैंड क्लिनिक के अनुसार, स्ट्रोक तब होता है जब खून का थक्का या टूटी हुई नस आपके दिमाग तक खून पहुंचने से रोकती है। ये जानलेवा हो सकते हैं और इनके लिए तुरंत इलाज की ज़रूरत होती है। स्ट्रोक दुनिया भर में मौत का दूसरा सबसे बड़ा कारण है।
Brain Stroke : बड़ा फर्क है स्ट्रोक और ब्रेन अटैक में, इन शुरुआती लक्षणों से पहचानिये
स्ट्रोक के लक्षणों को पहचानने से आपकी या किसी और की जान बच सकती है। लेकिन आपको कैसे पता चलेगा कि आप ब्रेन स्ट्रोक के कगार पर हैं? ऐसा करने के लिए, आपको स्ट्रोक के 3 सबसे आम चेतावनी संकेतों को जानना होगा: एक छोटा नाम जिसे F.A.S.T. मेथड कहते हैं।
ब्रेन स्ट्रोक के 3 लक्षण जानना चाहिए। यह होता है, “F.A.S.T. कैसे काम करें और किसी की जान बचाएं।” उन्होंने आसान F.A.S.T. तरीके का इस्तेमाल करके स्ट्रोक के सबसे आम चेतावनी के संकेतों को समझाया।
1. F का मतलब है फेस ड्रूपिंग: चेहरे के एक तरफ कमजोरी कैसे पहचानें।
न्यूरोसर्जन ने चेहरे के एक तरफ किसी भी तरह के झुकाव पर ध्यान देने की सलाह दी।
2. A का मतलब है आर्म वीकनेस: एक हाथ में सुन्नपन या कमजोरी की जांच करने का आसान टेस्ट।
इसके बाद, उन्होंने हाथों या पैरों में किसी भी तरह की कमजोरी को पहचानने का सुझाव दिया।
3. S का मतलब है स्पीच डिफिकल्टी: अस्पष्ट या कन्फ्यूज्ड स्पीच को कैसे पहचानें।