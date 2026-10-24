सर्दी का मौसम स्ट्रोक के मरीजों के लिए खतरे की घंटी, लक्षणों को पहचानें

लाइफस्‍टाइल डेस्‍क। सर्दी का मौसम न्यूरो यानी स्नायु रोगियों के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। ठंड के दौरान रक्तचाप बढ़ने और रक्त वाहिकाओं के सिकुड़ने से पक्षाघात (स्ट्रोक) का खतरा अधिक रहता है। शरीर में अचानक बदलाव, जैसे बोलने में तकलीफ, एक हाथ या पैर में झनझनाहट, आंखों से धुंधला दिखना या सिरदर्द ये सभी स्ट्रोक के शुरुआती संकेत हो सकते हैं। पहले साढ़े चार घंटे स्ट्रोक के मरीज के लिए जीवन रेखा साबित होते हैं। इस दौरान यदि सही चिकित्सा मिल जाए तो मरीज को न केवल बचाया जा सकता है बल्कि विकलांगता से भी रोका जा सकता है। इसलिए ठंड के मौसम में लोगों को ब्लड प्रेशर नियंत्रित रखने, नियमित जांच कराने और ऐसे लक्षण दिखने पर तुरंत न्यूरोलाजिस्ट से संपर्क करने की सलाह दी गई है। डाॅ. सौरभ सिंह राजपूत न्यूरोलाजिस्ट का कहना है कि सतर्कता ही स्ट्रोक से बचाव की सबसे बड़ी दवा है।

ब्रेन स्ट्रोक क्या है? ब्रेन स्ट्रोक एक मेडिकल इमरजेंसी है जहां हर सेकंड मायने रखता है, और लक्षणों को जानना ज़िंदगी और मौत के बीच का अंतर हो सकता है। क्लीवलैंड क्लिनिक के अनुसार, स्ट्रोक तब होता है जब खून का थक्का या टूटी हुई नस आपके दिमाग तक खून पहुंचने से रोकती है। ये जानलेवा हो सकते हैं और इनके लिए तुरंत इलाज की ज़रूरत होती है। स्ट्रोक दुनिया भर में मौत का दूसरा सबसे बड़ा कारण है।