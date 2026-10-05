25-35 की उम्र की महिलाओं का शरीर दे रहा दर्द का अलार्म, घुटनों और गर्दन में तकलीफ

नीरज व्यास, इंदौर। कामकाजी युवाओं की तेज रफ्तार जिंदगी में कमर दर्द, घुटनों के दर्द जैसी समस्याओं ने ब्रेक सा लगा दिया है। खास कर महिलाएं इन परेशानियों से ज्यादा पीड़ित होती नजर आ रही हैं। महाराजा यशवंत राव होलकर अस्पताल (एमवायएच) के फिजियोथेरेपी विभाग की ओपीडी में जुलाई से लेकर सितंबर के बीच तीन महीनों में इलाज के लिए आने वाली 25 से 35 वर्ष की महिलाओं में इजाफा हुआ है। महिलाओं के साथ इसी उम्र के कामकाजी पुरुष कमर दर्द से लेकर घुटनों का दर्द, कंधे का दर्द जैसी शिकायतें लेकर इलाज के लिए पहुंच रहे हैं। विभाग के आंकड़ों की मानें तो बीते तीन महीनोें में कमर दर्द के लगभग 30 प्रतिशत मामले, कंधे के दर्द के 22 प्रतिशत, घुटने के दर्द के 28 प्रतिशत और गर्दन के दर्द के 10 प्रतिशत मामले सामने आए। शेष करीब 10 प्रतिशत मरीज कोहनी, कलाई और अन्य जोड़ों के दर्द से संबंधित रहे।

महिलाओं में कमर दर्द के मामलों में 12 प्रतिशत का इजाफा फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट में इलाज के लिए पहुंचने वाले मरीजों में पुरुषों के मुकाबले महिलाओं की संख्या बढ़ी है। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार 400 महिलाएं कमर दर्द की शिकायत लेकर पहुंची। महिलाओं में कमर दर्द के मामलों का अनुपात 30 प्रतिशत से बढ़कर 42 प्रतिशत तक पहुंचा है। वहीं, 25 से 35 वर्ष के पुरुषों में कमर दर्द का अनुपात 15 से बढ़कर 25 प्रतिशत हुआ है।

25 से 35 वर्ष की महिलाएं कंधे के दर्द से ज्यादा प्रभावित कंधे के दर्द के मामले करीब 22 प्रतिशत रहे। इनमें 330 पुरुष, 200 महिलाएं और 30 बच्चे दर्ज किए गए। हालांकि आयु वर्ग के आधार पर महिलाओं में तेजी से बढ़ोतरी सामने आई है। 25 से 35 वर्ष की महिलाओं में कंधे के दर्द का अनुपात 20 प्रतिशत से बढ़कर 25 प्रतिशत हो गया। इसी तरह पुरुषों में कंधे के दर्द का प्रतिशत 15 से बढ़कर 20 हो गया। युवा महिलाओं में घुटनों का दर्द बढ़ा घुटनों के दर्द को उम्र बढ़ने से जोड़कर देखा जाता है, लेकिन अस्पताल में इलाज के लिए आने वाले युवाओं के आंकड़े चौंकाते हैं। घुटने के दर्द के मामले करीब 28 प्रतिशत रहे। सबसे बड़ा बदलाव 25 से 35 वर्ष की महिलाओं में दर्ज हुआ है। इस आयु वर्ग में घुटने के दर्द का अनुपात 15 प्रतिशत से बढ़कर 35 प्रतिशत तक पहुंच गया। पुरुषों में भी घुटनों के दर्द के मामले 25 प्रतिशत से बढ़कर 35 प्रतिशत हो गए।