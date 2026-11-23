लाइफस्टाइल डेस्क। वर्क फ्रॉम होम ने काम करने का तरीका आसान जरूर बनाया है, लेकिन इसके साथ लोगों की दिनचर्या में कई बदलाव भी आए हैं। घंटों घर के अंदर लैपटॉप के सामने बैठना, सुबह से शाम तक कमरे में रहना और बाहर निकलने का समय कम होना शरीर की सेहत पर असर डाल सकता है। खासकर धूप से दूरी बढ़ने के कारण शरीर में विटामिन D की कमी का खतरा हो सकता है।

विटामिन D हड्डियों, मांसपेशियों और शरीर की कई महत्वपूर्ण प्रक्रियाओं के लिए जरूरी है। इसकी कमी लंबे समय तक बनी रहे तो हड्डियों में दर्द, मांसपेशियों की कमजोरी और थकान जैसी समस्याएं हो सकती हैं। आइए जानते हैं WFH करने वालों में विटामिन D की कमी का खतरा क्यों बढ़ सकता है और शरीर इसके कौन से संकेत देता है।

घर के अंदर ज्यादा समय बिताना हो सकता है वजह विटामिन D का प्रमुख प्राकृतिक स्रोत सूर्य की रोशनी है। जब स्किन सूरज की UVB किरणों के संपर्क में आती है, तब शरीर विटामिन D बनाने की प्रक्रिया शुरू करता है। लेकिन जो लोग दिनभर घर के अंदर काम करते हैं और सुबह या दोपहर में धूप में निकलने का समय नहीं निकाल पाते, उनके शरीर में विटामिन D बनने की प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है। वर्क फ्रॉम होम करने वाले कई लोगों की दिनचर्या सुबह लैपटॉप खोलने से शुरू होती है और शाम तक काम में ही बीत जाती है। ऐसे में बाहर निकलना, टहलना या धूप में समय बिताना कम हो सकता है। हालांकि, केवल घर के अंदर काम करना विटामिन D की कमी का निश्चित कारण नहीं है। खानपान, स्किन का रंग, उम्र, शरीर में विटामिन D का अवशोषण और अन्य स्वास्थ्य स्थितियां भी इसकी कमी को प्रभावित कर सकती हैं।

शरीर में विटामिन D की कमी के 5 संकेत 1. लगातार थकान महसूस होना अगर पर्याप्त नींद लेने के बाद भी दिनभर थकान, सुस्ती या कमजोरी महसूस होती है, तो इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। विटामिन D की कमी भी उनमें से एक हो सकती है। हालांकि, लगातार थकान आयरन की कमी, थायरॉइड, नींद की समस्या या अन्य बीमारियों के कारण भी हो सकती है। 2. हड्डियों और शरीर में दर्द विटामिन D शरीर में कैल्शियम के अवशोषण में मदद करता है। इसकी कमी से हड्डियों में दर्द या संवेदनशीलता महसूस हो सकती है। कुछ लोगों को पीठ, कमर या पैरों में लगातार दर्द की शिकायत भी हो सकती है। लंबे समय तक गंभीर कमी रहने पर हड्डियां कमजोर हो सकती हैं। 3. मांसपेशियों में कमजोरी विटामिन D मांसपेशियों के सामान्य कामकाज के लिए भी जरूरी है। इसकी कमी होने पर मांसपेशियों में कमजोरी या दर्द महसूस हो सकता है। कुछ लोगों को सीढ़ियां चढ़ने, लंबे समय तक खड़े रहने या सामान्य गतिविधियां करने में परेशानी हो सकती है। 4. बार-बार बीमार पड़ना विटामिन D शरीर की इम्यून प्रणाली के सामान्य कामकाज में भूमिका निभाता है। इसकी कमी को कुछ अध्ययनों में संक्रमण के जोखिम से जोड़ा गया है। हालांकि, बार-बार सर्दी-जुकाम होने का मतलब हमेशा विटामिन D की कमी नहीं होता। 5. मूड में बदलाव कुछ शोध में विटामिन D के कम स्तर और उदासी या मूड में बदलाव के बीच संबंध देखा गया है। घर के अंदर ज्यादा समय बिताना, शारीरिक गतिविधि कम होना और धूप से दूरी मानसिक स्वास्थ्य पर भी असर डाल सकते हैं। लेकिन केवल मूड खराब होने के आधार पर विटामिन D की कमी का पता नहीं लगाया जा सकता।