ऑफिस में कोई व्यक्ति सिर्फ चालाक है या उसमें Psychopathy Traits हैं? कैसे समझें फर्क

लाइफस्टाइल डेस्क। ऑफिस में हर किसी का व्यवहार एक जैसा नहीं होता। कुछ लोग बेहद कंपटेटिव होते हैं, कुछ अपनी बात मनवाने के लिए दबाव बनाते हैं। तो कुछ लोग अपने फायदे के लिए दूसरों को मेनिप्यूलेट करने की कोशिश करते हैं। कभी-कभी ऐसे व्यवहार इतने ज्यादा नजर आने लगते हैं कि सवाल उठता है- क्या यह सिर्फ खराब व्यवहार है या इसके पीछे पर्सनैलिटी से जुड़े कुछ गंभीर ट्रेट्स भी हो सकते हैं?

साइकोपैथी को सिर्फ गुस्सा, झूठ बोलना या दूसरों से रूखा व्यवहार करने से नहीं समझा जा सकता। यह एक जटिल personality construct है और किसी व्यक्ति को देखकर खुद से इसका diagnosis करना सही नहीं है। फिर भी कुछ लगातार दिखाई देने वाले व्यवहारों को समझकर यह पहचाना जा सकता है कि ऑफिस में किसी व्यक्ति का व्यवहार अनहेल्दी या मैनिपुलेटिव पैटर्न की तरफ जा रहा है। 1. हर बात में अपना फायदा देखना ऐसा व्यक्ति अक्सर रिश्तों और प्रोफेश्नल कनेक्शन को इस नजर से देख सकता है कि उनसे उसे क्या फायदा मिलेगा। वह जरूरत पड़ने पर बहुत फ्रेंडली हो सकता है, लेकिन जैसे ही उसका काम निकल जाता है, उसका व्यवहार बदल सकता है। दूसरों की मदद करने के पीछे भी उसका मकसद व्यक्तिगत फायदा हो सकता है।

हालांकि, सिर्फ लालची होना इसका संकेत नहीं है। फर्क बार-बार दोहराए जाने वाले पैटर्न से समझ आता है। 2. दूसरों को बहकाना बहकाने का मतलब हमेशा खुलकर किसी को धोखा देना नहीं होता। ऑफिस में यह कई तरह से दिखाई दे सकता है- किसी को guilt feel कराना, आधी-अधूरी जानकारी देना, लोगों को एक-दूसरे के खिलाफ करना या किसी स्थिति को अपने पक्ष में मोड़ने के लिए दूसरों की भावनाओं का इस्तेमाल करना। अगर कोई व्यक्ति लगातार ऐसा करता है और उसे अपने व्यवहार में कोई समस्या नजर नहीं आती, तो यह एक चिंताजनक पैटर्न हो सकता है। 3. गलती होने पर जिम्मेदारी से बचना हर व्यक्ति से गलती हो सकती है। लेकिन healthy workplace behaviour में व्यक्ति अपनी गलती स्वीकार कर सकता है और उसे सुधारने की कोशिश करता है। इसके उलट अगर कोई व्यक्ति हर गलती का जिम्मेदार किसी और को बताता है, अपनी भूमिका से लगातार इनकार करता है। दूसरों पर दोष डालकर खुद को बचाता है, तो यह अनहेल्दी बिहेवियर का संकेत हो सकता है। 4. दूसरों की भावनाओं की परवाह न करना Empathy का मतलब है दूसरे व्यक्ति की भावनाओं और स्थिति को समझने की कोशिश करना। अगर कोई व्यक्ति लगातार दूसरों की परेशानी को नजरअंदाज करता है, किसी को नुकसान पहुंचाने के बाद भी अफसोस नहीं दिखाता या लोगों को केवल अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करता है, तो यह कम empathy वाला behaviour हो सकता है।