    By Anurag Mishra
    Edited By: Anurag Mishra
    Publish Date: Sun, 30 Nov 2025 11:11:28 AM (IST)
    Updated Date: Sun, 30 Nov 2025 11:11:28 AM (IST)
    World AIDS Day 2025: क्या HIV पॉजिटिव की नेगेटिव से हो सकती है शादी, जानें क्या पड़ेगा प्रभाव
    HIV को खतरनाक बीमारी समझा जाता है। (फाइल फोटो)

    1. ART से HIV नियंत्रित, शादी और परिवार सुरक्षित संभव होता है।
    2. U=U स्थिति में वायरस ट्रांसमिशन का खतरा लगभग शून्य।
    3. शादी से पहले सच्चाई, काउंसलिंग और नियमित चेकअप जरूरी।

    लाइफस्टाइल डेस्क। HIV को एक समय बेहद खतरनाक बीमारी समझा जाता था, जिसका कोई इलाज ही संभव नहीं है। अब आधुनिक समय में परिस्थितियां बदल गई हैं। विज्ञान ने तरक्की की है। ऐसे में अब इस बीमारी से सामान्य जीवन जी सकता है।

    वह भी शादी कर परिवार बढ़ा सकता है। समाज में इस बीमारी से जुड़े मिथक और डर अब भी बने हुए हैं, जिन्हें दूर करना बेहद जरूरी है। इसी जागरूकता के उद्देश्य से हर साल 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है।


    क्यों मनाया जाता है World AIDS Day?

    World AIDS Day को मनाने का मुख्य उद्देश्य लोगों में HIV/AIDS को लेकर जागरूकता फैलाना है। इससे जुड़े सामाजिक भेदभाव को खत्म करना है। इस साल 2025 की थीम 'पुनर्विचार करें, पुनर्निर्माण करें और उठ खड़े हों' है। यह थीम HIV रोकथाम और इलाज में आने वाली चुनौतियों को पहचानकर वैश्विक प्रयासों को मजबूत करने पर जोर देती है।

    क्या HIV पॉजिटिव व्यक्ति HIV नेगेटिव से शादी कर सकता है?

    डॉक्टर्स और विशेषज्ञों के अनुसार, HIV पॉजिटिव व्यक्ति ART (Antiretroviral Therapy) ले रहा हो। उसकी viral load undetectable हो, तो वह HIV नेगेटिव पार्टनर से सुरक्षित रूप से शादी कर सकता है। इस स्थिति को U = U (Undetectable = Untransmittable) कहा जाता है। यानी जब वायरस शरीर में इतना कम हो कि आगे ट्रांसमिट ही न हो पाए।

    शादी से पहले किन बातों का रखें ध्यान?

    • सच्चाई और पारदर्शिता बहुत जरूरी है

    • HIV विशेषज्ञ से काउंसलिंग कराएं

    • समय-समय पर हेल्थ चेकअप और दवाई नियमित लें

    • सुरक्षित संबंध और सावधानियां बरतना कभी न भूलें

    क्या HIV पॉजिटिव कपल बच्चे पैदा कर सकते हैं?

    यह एक गलत धारणा है कि HIV पॉजिटिव व्यक्ति के बच्चे भी HIV पॉजिटिव ही होंगे। आज IVF या प्राकृतिक प्रक्रिया दोनों के जरिए HIV नेगेटिव बच्चे का जन्म संभव है। बस समय पर इलाज और जरूरी मेडिकल केयर मिले।

    इंसान से नहीं HIV वायरस से लड़ें

    HIV किसी की पहचान नहीं है। ऐसे लोगों के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए। समर्थन और सम्मान की आवश्यकता है। सही जानकारी, सही इलाज और भरोसे के साथ HIV पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही एक स्वस्थ और सफल वैवाहिक जीवन जी सकते हैं।

