लाइफस्‍टाइल डेस्‍क। आज वर्ल्‍ड कॉफी डे है। चलिये इस पर बात हो जाए। अगर आप नार्मल कॉफी पीते हैं तो ठीक है लेकिन अब ब्‍लैक कॉफी पर थोड़ी चर्चा हो जाए। असल में मीठी, दूध वाली कॉफी के बाद प्लेन ब्लैक कॉफी पर स्विच करना एक बड़ा बदलाव लग सकता है। शुरू में इसका स्वाद काफी अच्छा होता है, और आपको सोचना होगा कि क्या यह आपके लिए ठीक है। ब्लैक कॉफी के कुछ असली साइंस-बेस्ड फायदे हैं जो कैफीन से कहीं ज़्यादा हो सकते हैं। कम कैलोरी से लेकर लिवर और मेटाबॉलिज्म के लिए बहुत अच्छे फायदे। जब आप इसे ब्लैक कॉफी पीना शुरू करते हैं तो क्या बदलाव आता है, समझते हैं।

1. लगभग कैलोरी-फ्री होती है ब्लैक कॉफी में अपने आप में मुश्किल से कोई कैलोरी होती है, आमतौर पर हर कप में सिर्फ दो से चार। वीना वी बताती हैं, एक बार दूध, क्रीम, चीनी, या फ्लेवर्ड सिरप मिलाने के बाद, यह संख्या तेज़ी से बढ़ जाती है। एक्सपर्ट सलाह देती हैं, "अगर आप अपनी कॉफी जर्नी ब्लैक कॉफी से शुरू करते हैं, तो आपको बिना एक्स्ट्रा कैलोरी, चीनी या फैट के कॉफी के फायदे मिलेंगे।"

यह पाया गया कि जो लोग रोज़ाना पाँच या उससे ज़्यादा कप कॉफ़ी पीते हैं, उनमें सिरोसिस का रिस्क 32% कम, लिवर कैंसर का रिस्क 47% कम और लिवर से जुड़ी मौत का रिस्क 42% कम होता है, कॉफ़ी न पीने वालों की तुलना में। कॉफ़ी पीने वालों के लिवर स्कैन भी हेल्दी दिखे, जिनमें फैट, सूजन और निशान कम थे। 4. गट के फ़्लेयर-अप को कम करने में मदद कर सकती है कुछ सबूत बताते हैं कि ब्लैक कॉफ़ी शरीर से यूरिक एसिड को ज़्यादा असरदार तरीके से बाहर निकालने में मदद कर सकती है, जिससे गाउट के फ़्लेयर-अप की फ़्रीक्वेंसी कम हो सकती है। वीना वी सावधानी से कहती हैं, "यह जानना ज़रूरी है, हालांकि इसे गट के लिए पहले से बताए गए किसी भी इलाज की जगह नहीं लेना चाहिए।" 5. वर्कआउट से पहले नैचुरल एनर्जी बूस्ट दे सकती है बहुत से लोग पाते हैं कि सुबह के वर्कआउट से पहले एक कप ब्लैक कॉफ़ी पीने से उन्हें आसानी होती है। बताती हैं कि यह "काफ़ी हद तक कैफ़ीन की वजह से है, जो कम मात्रा में लेने पर अलर्टनेस और फ़िज़िकल परफ़ॉर्मेंस को बेहतर बना सकता है।" Black Coffee Benefits: ब्लैक कॉफी पीने से दूर होती हैं कई बीमारियां, जानें इसके फायदे 6. मेटाबॉलिज़्म को सपोर्ट कर सकती है ब्लैक कॉफ़ी को कभी-कभी वज़न घटाने के लिए सजेस्ट किया जाता है क्योंकि यह मेटाबॉलिज़्म रेट को थोड़ा बढ़ा सकती है। वीना वी ज़्यादा देर नहीं करतीं और बताती हैं: "हालांकि यह एक छोटा सा सपोर्टिंग फैक्टर है, बैलेंस्ड डाइट और एक्टिविटी का सब्स्टीट्यूट नहीं है।"