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World Coffee Day 2026: जब आप ब्लैक कॉफी पीना शुरू करते हैं तो शरीर में क्‍या बदलाव आते हैं?

मीठी, दूध वाली कॉफी के बाद प्लेन ब्लैक कॉफी पर स्विच करना एक बड़ा बदलाव लग सकता है। शुरू में इसका स्वाद काफी अच्छा होता है, और आपको सोचना होगा कि क्या...और पढ़ें

By Digital DeskEdited By: Navodit Saktawat
Publish Date: Wed, 30 Sep 2026 11:53:24 AM (IST)Updated Date: Wed, 30 Sep 2026 12:03:33 PM (IST)
World Coffee Day 2026: जब आप ब्लैक कॉफी पीना शुरू करते हैं तो शरीर में क्‍या बदलाव आते हैं?
ब्‍लैक कॉफी पीने के फायदे।

HighLights

  1. ब्लैक कॉफी के साइंस-बेस्ड फायदे हैं जो कैफीन से ज़्यादा हो सकते हैं।
  2. कम कैलोरी से लेकर लिवर और मेटाबॉलिज्म के लिए बहुत अच्छे फायदे।
  3. जब आप इसे पीना शुरू करते हैं तो क्या बदलाव आता है, समझते हैं।

लाइफस्‍टाइल डेस्‍क। आज वर्ल्‍ड कॉफी डे है। चलिये इस पर बात हो जाए। अगर आप नार्मल कॉफी पीते हैं तो ठीक है लेकिन अब ब्‍लैक कॉफी पर थोड़ी चर्चा हो जाए। असल में मीठी, दूध वाली कॉफी के बाद प्लेन ब्लैक कॉफी पर स्विच करना एक बड़ा बदलाव लग सकता है। शुरू में इसका स्वाद काफी अच्छा होता है, और आपको सोचना होगा कि क्या यह आपके लिए ठीक है। ब्लैक कॉफी के कुछ असली साइंस-बेस्ड फायदे हैं जो कैफीन से कहीं ज़्यादा हो सकते हैं। कम कैलोरी से लेकर लिवर और मेटाबॉलिज्म के लिए बहुत अच्छे फायदे। जब आप इसे ब्लैक कॉफी पीना शुरू करते हैं तो क्या बदलाव आता है, समझते हैं।

1. लगभग कैलोरी-फ्री होती है

ब्लैक कॉफी में अपने आप में मुश्किल से कोई कैलोरी होती है, आमतौर पर हर कप में सिर्फ दो से चार। वीना वी बताती हैं, एक बार दूध, क्रीम, चीनी, या फ्लेवर्ड सिरप मिलाने के बाद, यह संख्या तेज़ी से बढ़ जाती है। एक्सपर्ट सलाह देती हैं, "अगर आप अपनी कॉफी जर्नी ब्लैक कॉफी से शुरू करते हैं, तो आपको बिना एक्स्ट्रा कैलोरी, चीनी या फैट के कॉफी के फायदे मिलेंगे।"


2. एंटीऑक्सीडेंट भरपूर होते हैं

कॉफ़ी बीन्स में नैचुरली अच्छी मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, ये ऐसे कंपाउंड हैं जो शरीर को ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस मैनेज करने में मदद करते हैं। यही एक कारण है कि न्यूट्रिशन सर्कल में कॉफ़ी के बारे में अक्सर पॉज़िटिव बातें की जाती हैं।

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3. लिवर हेल्थ को सपोर्ट कर सकती है

कुछ रिसर्च बताती हैं कि कॉफ़ी लिवर पर प्रोटेक्टिव असर डालती है, जिसमें रेगुलर कॉफ़ी पीने वालों में लिवर की कुछ बीमारियों का रिस्क कम होना शामिल है। वीना वी कहती हैं, "यह इसे ज़्यादा करने का कारण नहीं है, लेकिन यह उन लोगों के लिए एक तसल्ली देने वाली बात है जो रोज़ाना एक कप कॉफ़ी का मज़ा लेते हैं।"

यह पाया गया कि जो लोग रोज़ाना पाँच या उससे ज़्यादा कप कॉफ़ी पीते हैं, उनमें सिरोसिस का रिस्क 32% कम, लिवर कैंसर का रिस्क 47% कम और लिवर से जुड़ी मौत का रिस्क 42% कम होता है, कॉफ़ी न पीने वालों की तुलना में। कॉफ़ी पीने वालों के लिवर स्कैन भी हेल्दी दिखे, जिनमें फैट, सूजन और निशान कम थे।

4. गट के फ़्लेयर-अप को कम करने में मदद कर सकती है

कुछ सबूत बताते हैं कि ब्लैक कॉफ़ी शरीर से यूरिक एसिड को ज़्यादा असरदार तरीके से बाहर निकालने में मदद कर सकती है, जिससे गाउट के फ़्लेयर-अप की फ़्रीक्वेंसी कम हो सकती है। वीना वी सावधानी से कहती हैं, "यह जानना ज़रूरी है, हालांकि इसे गट के लिए पहले से बताए गए किसी भी इलाज की जगह नहीं लेना चाहिए।"

5. वर्कआउट से पहले नैचुरल एनर्जी बूस्ट दे सकती है

बहुत से लोग पाते हैं कि सुबह के वर्कआउट से पहले एक कप ब्लैक कॉफ़ी पीने से उन्हें आसानी होती है। बताती हैं कि यह "काफ़ी हद तक कैफ़ीन की वजह से है, जो कम मात्रा में लेने पर अलर्टनेस और फ़िज़िकल परफ़ॉर्मेंस को बेहतर बना सकता है।"

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6. मेटाबॉलिज़्म को सपोर्ट कर सकती है

ब्लैक कॉफ़ी को कभी-कभी वज़न घटाने के लिए सजेस्ट किया जाता है क्योंकि यह मेटाबॉलिज़्म रेट को थोड़ा बढ़ा सकती है। वीना वी ज़्यादा देर नहीं करतीं और बताती हैं: "हालांकि यह एक छोटा सा सपोर्टिंग फैक्टर है, बैलेंस्ड डाइट और एक्टिविटी का सब्स्टीट्यूट नहीं है।"

7. असली कॉफ़ी फ्लेवर को महसूस करने में मदद करती है

हालांकि, नए लोगों के लिए, ब्लैक कॉफ़ी पहली बार में कड़वी या खराब लग सकती है। इस बदलाव को आसान बनाने के लिए, वीना वी हल्के रोस्ट या फ्रेंच प्रेस, मोका पॉट या कोल्ड ब्रू जैसी स्मूद ब्रूइंग टेक्निक इस्तेमाल करने की सलाह देती हैं।

ब्लैक कॉफ़ी शुरू करने वालों के लिए एक छोटा सा नोट

ब्लैक कॉफ़ी एसिडिक होती है, इसलिए यह एसिड रिफ्लक्स या सेंसिटिव पेट वाले लोगों को परेशानी दे सकती है, खासकर खाली पेट। कैफीन सेंसिटिविटी भी हर व्यक्ति में बहुत अलग होती है। कुछ लोगों को अच्छा महसूस होता है। कुछ लोग थोड़ी सी मात्रा से भी घबरा जाते हैं या बेचैन हो जाते हैं।