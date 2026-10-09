नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। काम का बढ़ता दबाव, आर्थिक चिंताएं और पारिवारिक उलझनों के बीच लोग मानसिक तनाव की गिरफ्त में आ रहे हैं। इसका असर अब लोगों के व्यवहार, नींद, काम करने की क्षमता और सामाजिक जीवन पर भी दिखाई देने लगा है।

मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं को लेकर चिकित्सकों के पास पहुंचने वाले मरीजों में तनाव और अवसाद की शिकायत प्रमुखता से सामने आ रही हैं। स्थिति यह है कि मानसिक स्वास्थ्य संबंधी परामर्श के लिए आने वाले 100 मरीजों में करीब 70 मरीज तनाव और अवसाद से जुड़ी समस्याओं से पीड़ित हैं।

मनोरोग विशेषज्ञ अक्षय कदम का कहना है कि बदलती जीवनशैली में लोगों के पास आराम और खुद के लिए समय कम होता जा रहा है। नौकरी में प्रतिस्पर्धा, काम पूरा करने का दबाव, आर्थिक असुरक्षा, रिश्तों में खटास और भविष्य की चिंता मानसिक स्थिति को प्रभावित कर रही हैं। कई लोग इन परेशानियों को लंबे समय तक अपने भीतर दबाए रखते हैं। धीरे-धीरे यही तनाव उनकी दिनचर्या और व्यवहार पर असर डालने लगता है। कुछ लोगों को नींद नहीं आने, बेचैनी, चिड़चिड़ापन, एकाग्रता में कमी और लगातार थकान जैसी समस्याएं होने लगती हैं।