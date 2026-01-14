25 की उम्र में सफेद बालों से परेशान? उम्र नहीं, आपकी थाली में छिपी है इसकी असली वजह

लाइफस्टाइल डेस्क। आजकल युवाओं में उम्र से पहले बालों का सफेद होना एक बड़ी समस्या बन गया है। अक्सर देखा जाता है कि दादा-नाना से पहले उनके नाती-पोतों के बाल सफेद होने लगते हैं। विशेषज्ञों के अनुसार, इसका मुख्य कारण केवल उम्र नहीं, बल्कि शरीर में पोषक तत्वों की कमी और खराब लाइफस्टाइल है।

बालों का प्राकृतिक रंग मेलानिन नामक पिग्मेंट पर निर्भर करता है। जब हेयर फॉलिकल्स में मेलानिन का प्रोडक्शन कम हो जाता है, तो बाल सफेद होने लगते हैं। इसके पीछे विटामिन-बी12, आयरन और कॉपर की कमी, अत्यधिक तनाव (ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस), जेनेटिक्स, धूम्रपान और रसायनों का अधिक इस्तेमाल जैसे कारण जिम्मेदार होते हैं।

डाइट में शामिल करें ये जरूरी तत्व

यदि आप 25 की उम्र से पहले सफेद होते बालों को रोकना चाहते हैं, तो अपनी डाइट में इन पोषक तत्वों को जरूर शामिल करें।

विटामिन बी-12: अंडे, डेयरी प्रोडक्ट्स और मछली।

आयरन: पालक, दालें और कद्दू के बीज।

कॉपर: काजू, बादाम, सूरजमुखी के बीज और मशरूम।

ओमेगा-3 फैटी एसिड: फैटी फिश, अखरोट, अलसी और चिया सीड्स।

प्रोटीन: दही, दालें, चिकन और अंडे।

इन चीजों से बनाएं दूरी

बालों की रंगत बनाए रखने के लिए केवल अच्छी चीजें खाना ही काफी नहीं है, बल्कि कुछ हानिकारक आदतों को छोड़ना भी जरूरी है। अत्यधिक चीनी (शुगर), रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट, जरूरत से ज्यादा नमक, कैफीन और शराब मेलानिन के उत्पादन को प्रभावित करते हैं और बालों को समय से पहले बूढ़ा बना देते हैं।

निष्कर्ष- सफेद बाल केवल बाहरी समस्या नहीं, बल्कि आपके आंतरिक स्वास्थ्य का संकेत हैं। एक संतुलित आहार और तनावमुक्त जीवनशैली अपनाकर आप अपने बालों की प्राकृतिक चमक और कालापन लंबे समय तक बरकरार रख सकते हैं।