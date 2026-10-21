स्टाइलिश लुक या सेफ्टी: जानिए फुटवियर खरीदते समय कौन सी 3 गलतियां करने से बचें

लाइफस्टाइल डेस्क। आजकल फैशन के साथ कदमताल करने के चक्कर में लोग ऐसे फुटवियर चुन लेते हैं, जो पैरों के लिए परेशानी का कारण बन सकते हैं। ऊंची एड़ी के सैंडल, टाइट जूते, कठोर सोल और पैरों को पर्याप्त सपोर्ट नहीं देने वाले फुटवियर लंबे समय तक पहनने से एड़ी में दर्द, तलवों में जलन और टखने में मोच जैसी समस्याएं हो सकती हैं। कई बार इसका असर चलने के तरीके और घुटनों पर पड़ने वाले दबाव पर भी दिखाई देता है।

ऊंची एड़ी और टाइट जूतों के नुकसान ऊंची एड़ी के सैंडल पहनने से शरीर का भार पैरों के अगले हिस्से पर अधिक पड़ सकता है, जिससे दर्द और उंगलियों में विकृति की आशंका बढ़ती है। वहीं, टाइट जूते कॉर्न और कैलस यानी त्वचा की मोटी परत बनने की समस्या पैदा कर सकते हैं। कठोर सोल या पर्याप्त सपोर्ट की कमी से तलवों में दर्द और मांसपेशियों में खिंचाव हो सकता है। गलत फुटवियर के कारण टखने का संतुलन बिगड़ने और मोच आने का खतरा भी बढ़ सकता है।