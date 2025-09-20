Scuba Diving: रोमांचक लेकिन जानलेवा खेल... Zubeen Garg की मौत से उठे सवाल

डिजिटल डेस्क: स्कूबा डाइविंग (Scuba Diving) को रोमांचक और अद्वितीय अनुभव माना जाता है, लेकिन कभी-कभी यह एडवेंचर जानलेवा साबित हो जाता है। हाल ही में बॉलीवुड के मशहूर गायक और असमी संगीत के लीजेंड जुबिन गर्ग की मौत (Zubeen Garg Death) स्कूबा डाइविंग के दौरान हो गई। वह 52 वर्ष के थे और नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल में भाग लेने के लिए सिंगापुर गए थे। वहीं उन्होंने समुद्र की गहराइयों में डुबकी लगाई, लेकिन अचानक सांस लेने में दिक्कत हुई और उन्हें अस्पताल ले जाया गया। ICU में इलाज के बावजूद डॉक्टर उन्हें बचा नहीं सके।

स्कूबा डाइविंग क्या है? SCUBA का पूरा नाम Self Contained Underwater Breathing Apparatus है। इसमें गोताखोर विशेष उपकरणों के साथ समुद्र की गहराई में उतरते हैं और पानी के भीतर की दुनिया का अनुभव करते हैं। इसके लिए स्कूबा टैंक, रेगुलेटर, मास्क और फिन्स जैसे उपकरणों का इस्तेमाल किया जाता है। यह अनुभव रोमांचक जरूर है, लेकिन इसमें कई खतरे शामिल हैं।