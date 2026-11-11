आलीराजपुर में आधी रात को अचानक सामने आ गया तेंदुआ, पुलिस जवानों के सामने करता रहा चहलकदमी

नईदुनिया न्यूज, कट्ठीवाड़ा (आलीराजपुर) : कट्ठीवाड़ा अंचल में आधी रात को उस वक्त हलचल मच गई, जब ग्राम कवछा स्थित पेट्रोल पंप के पास एक तेंदुआ चहलकदमी करता दिखाई दिया। हैरानी की बात यह रही कि तेंदुआ पुलिस के रात्रि गश्ती दल के सामने से गुजरता रहा। इस दौरान पुलिस जवानों ने उसकी गतिविधियों का फुटेज भी रिकॉर्ड कर लिया।

अब यह दृश्य सामने आने के बाद क्षेत्र में तेंदुए की मौजूदगी को लेकर ग्रामीणों में चर्चा और चिंता बढ़ गई है।जानकारी के अनुसार, घटना रात्रि करीब पौने तीन बजे की है। पुलिस जवान नियमित रात्रि गश्त पर थे। इसी दौरान उन्हें सड़क पर सामने एक तेंदुआ दिखाई दिया। तेंदुआ कुछ दूरी तक जवानों के आगे-आगे चलता रहा।