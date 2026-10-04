'तेंदुए की खबर फैली, सर्चिंग में मिले सियार'; भोपाल के लहारपुर में अफरा-तफरी, वन विभाग अलर्ट

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल । कटारा हिल्स क्षेत्र में लहारपुर स्थित इकोलॉजिकल पार्क के आसपास बीते एक सप्ताह से तेंदुए की मूवमेंट की सूचना बनी हुई है। रविवार को बरखेड़ा पठानी-लहारपुर रोड पर रहवासियों ने धान के खेतों में तेंदुए दिखाई देने का दावा किया।

सड़क किनारे मौजूद लोगों के अनुसार, धान के खेत में दो तेंदुए घूमते और बाद में बैठते हुए दिखाई दिए। सूचना फैलते ही सड़क पर बड़ी संख्या में लोग जमा हो गए और फोटो-वीडियो बनाने लगे। वन अमले ने की तलाश तेंदुए के मूवमेंट की सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची, सर्चिंग के दौरान टीम को दो सियार दिखाई दिए। हालांकि, वन विभाग का कहना है कि क्षेत्र में वन्यजीव की गतिविधि बनी हुई है और मिले पगमार्क के आधार पर अभी यह स्पष्ट नहीं है कि मूवमेंट तेंदुए की है या किसी अन्य वन्यजीव की।

इसके बाद वन विभाग ने क्षेत्र में सर्चिंग और निगरानी बढ़ा दी गई है। 12 से 15 ट्रैप कैमरे भी लगाए रात में गतिविधियों पर नजर रखने के लिए अलग-अलग स्थानों पर 12 से 15 ट्रैप कैमरे लगाए गए हैं। तेंदुए को पकड़ने के लिए फेस-एक में दो पिंजरे भी लगाए गए हैं। वन विभाग की टीमें आसपास के ग्रामीणों के साथ जंगल और अन्य संभावित मूवमेंट वाले क्षेत्रों में निगरानी कर रही हैं। लोगों की सुरक्षा को देखते हुए लहारपुर इकोलाजिकल पार्क में लोगों के प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। आसपास के रहवासी क्षेत्रों में भी अलर्ट जारी किया गया है। गांवों में मुनादी कराकर लोगों को रात में विशेष सावधानी बरतने और वन्यजीव दिखाई देने पर उसके पास नहीं जाने की समझाइश दी जा रही है।