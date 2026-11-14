पत्नी ने प्रेमी संग मिलकर पति को मारा, फिर दुर्घटना दिखाने शव पर दो बार चढ़ाया ट्रैक्टर

नईदुनिया प्रतिनिधि, आलीराजपुर। मध्य प्रदेश के आलीराजपुर जिले में रिश्तों को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है। चांदपुर थाना क्षेत्र के ग्राम मोरधी में एक व्यक्ति की मौत को पहले सड़क हादसा माना जा रहा था, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट और पुलिस जांच में यह सुनियोजित हत्या निकली।
पुलिस के मुताबिक, युवक की पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या की साजिश रची थी। हत्या के बाद सबूत मिटाने और पुलिस को गुमराह करने के लिए शव और स्कूटी पर ट्रैक्टर चढ़ा दिया गया। पुलिस ने महिला समेत पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया है।
पुलिस के अनुसार, 12 नवंबर 2026 को ग्राम मोरधी में दिलीप पिता अबेसिंह वास्कले की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई थी। शुरुआत में मामला सड़क दुर्घटना का मानकर चांदपुर थाने में केस दर्ज किया गया। हालांकि, घटनास्थल की परिस्थितियां संदिग्ध मिलने पर पुलिस ने जांच का दायरा बढ़ाया।
जिला अस्पताल में पांच डॉक्टरों के पैनल से पोस्टमार्टम कराया गया। शॉर्ट पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत की वजह गला घोंटना सामने आई। इसके बाद पुलिस ने इसे हत्या मानकर जांच शुरू की।
पुलिस जांच में सामने आया कि मृतक की पत्नी सेंगली के गांव के ही रमेश पिता मोती से पिछले चार-पांच वर्षों से प्रेम संबंध थे। इसकी जानकारी दिलीप को लग गई थी। इस बात को लेकर पति-पत्नी के बीच अक्सर विवाद और मारपीट होती थी। पुलिस के मुताबिक, इसी के चलते सेंगली और रमेश ने दिलीप को रास्ते से हटाने की योजना बनाई।
घटना वाले दिन सेंगली ने रमेश को फोन कर बताया कि दिलीप अत्यधिक शराब के नशे में है। इसके बाद रमेश अपने साथियों महेश और सिलदार के साथ पहुंचा। आरोप है कि तीनों दिलीप को घर के पीछे तुअर के खेत में ले गए और पीले रंग की रस्सी से गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी।
हत्या के बाद आरोपियों ने इसे सड़क हादसा दिखाने की योजना बनाई। शव को दिलीप की स्कूटी पर रखकर चांदपुर-साकड़ी रोड के पास ले जाया गया। वहां दशरिया और नानसिंह भी पहुंचे। पुलिस के अनुसार, दशरिया ने ट्रैक्टर से शव और स्कूटी पर दो बार आगे-पीछे करते हुए ट्रैक्टर चढ़ाया, ताकि मामला दुर्घटना लगे। इसके बाद आरोपी ट्रैक्टर छिपाकर अपने घर चले गए।
जांच के दौरान पुलिस को घटनास्थल से एक मोबाइल फोन मिला। तकनीकी जांच में यह मोबाइल दशरिया का निकला। पुलिस ने उसे हिरासत में लेकर पूछताछ की। इसके बाद हत्या की साजिश और अन्य आरोपियों की भूमिका सामने आई।
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पुलिस ने सेंगली, रमेश, महेश, दशरिया और नानसिंह उर्फ नानका को गिरफ्तार किया है। मामले का एक अन्य आरोपी सिलदार पिता जुरलिया फरार है। पुलिस उसकी तलाश कर रही है।
पुलिस ने प्रकरण में हत्या, साक्ष्य मिटाने, आपराधिक षड्यंत्र और सामूहिक आपराधिक कृत्य से संबंधित धाराएं 103(1), 238, 61(2) और 3(5) बीएनएस बढ़ाई हैं। मामले की विवेचना जारी है। कार्रवाई में चांदपुर थाना प्रभारी उपनिरीक्षक दिलीपसिंह चंदेल सहित पुलिस टीम की महत्वपूर्ण भूमिका रही।
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