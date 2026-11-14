पत्नी ने प्रेमी संग मिलकर पति को मारा, फिर दुर्घटना दिखाने शव पर दो बार चढ़ाया ट्रैक्टर

नईदुनिया प्रतिनिधि, आलीराजपुर। मध्य प्रदेश के आलीराजपुर जिले में रिश्तों को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है। चांदपुर थाना क्षेत्र के ग्राम मोरधी में एक व्यक्ति की मौत को पहले सड़क हादसा माना जा रहा था, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट और पुलिस जांच में यह सुनियोजित हत्या निकली।

पुलिस के मुताबिक, युवक की पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या की साजिश रची थी। हत्या के बाद सबूत मिटाने और पुलिस को गुमराह करने के लिए शव और स्कूटी पर ट्रैक्टर चढ़ा दिया गया। पुलिस ने महिला समेत पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया है।