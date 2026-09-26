आलीराजपुर में बड़ी वारदात, पत्नी ने पति को मारकर जलाई लाश, बचे हिस्सों को घर के पीछे रेत में गाड़ा

नईदुनिया प्रतिनिधि, आलीराजपुर। उदयगढ़ थाना क्षेत्र के ग्राम ताती-अंबा के पुजारा फलिया में 15 दिन से लापता एक व्यक्ति की हत्या का सनसनीखेज खुलासा हुआ है। रामा वाकला (50) का शव उसके ही घर के पीछे बने कमरे में रेत के नीचे दबा मिला। पुलिस के अनुसार मृतक की पत्नी नाहजुबाई (47) ने पूछताछ में पति की हत्या करने की बात स्वीकार की है। पुलिस ने आरोपी महिला को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया।
पुलिस के मुताबिक 24 सितंबर को मृतक के बेटे राहुल ने सूचना दी कि उसके पिता करीब 15 दिनों से लापता हैं। पिता के अचानक गायब होने से उसे अनहोनी की आशंका हुई। गुजरात के राजकोट में मजदूरी कर रहे राहुल के घर लौटने के बाद उसने अपनी मां से पिता के बारे में पूछताछ की। पूछताछ के दौरान संदेह गहराने पर घर की तलाशी ली गई। इसी दौरान घर के पीछे स्थित कमरे में रेत के नीचे दबे मानव अवशेष दिखाई दिए। सूचना मिलते ही उदयगढ़ पुलिस मौके पर पहुंची।
पुलिस के अनुसार पूछताछ में नाहजुबाई ने कथित तौर पर बताया कि पति उसके चरित्र को लेकर संदेह करता था और इसी बात को लेकर दोनों के बीच अक्सर विवाद होता था। करीब 17 दिन पहले हुए विवाद के दौरान उसने लट्ठ से पति पर हमला कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। वारदात के बाद पहचान छिपाने के लिए शव को जलाने का प्रयास किया गया। शव पूरी तरह नहीं जल सका तो उसके अधजले अवशेषों को कमरे में रेत के नीचे दबाकर छिपा दिया गया।
पुलिस के मुताबिक शव को जलाने के दौरान मृतक के पहचान पत्र, फोटो और अन्य दस्तावेज भी आग के हवाले किए गए। पुलिस ने मौके से मानव अवशेष बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए इंदौर भेजे हैं। अब पीएम रिपोर्ट और अन्य साक्ष्यों के आधार पर जांच आगे बढ़ाई जा रही है।
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रामा के अचानक गायब होने के बाद परिवार और ग्रामीणों के बीच तरह-तरह की आशंकाएं थीं, लेकिन घर के पीछे रेत के नीचे छिपा सच करीब दो सप्ताह से ज्यादा समय तक दबा रहा। बेटे की पूछताछ के बाद जब घर की तलाशी हुई तो पूरा मामला सामने आया।
उदयगढ़ थाना प्रभारी ब्रजभूषण हिरवे के नेतृत्व में पुलिस ने मामले की जांच की। वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में कार्रवाई करते हुए आरोपी पत्नी को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस मामले के प्रत्येक पहलू की जांच कर रही है।
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