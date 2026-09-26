आलीराजपुर में बड़ी वारदात, पत्नी ने पति को मारकर जलाई लाश, बचे हिस्सों को घर के पीछे रेत में गाड़ा

नईदुनिया प्रतिनिधि, आलीराजपुर। उदयगढ़ थाना क्षेत्र के ग्राम ताती-अंबा के पुजारा फलिया में 15 दिन से लापता एक व्यक्ति की हत्या का सनसनीखेज खुलासा हुआ है। रामा वाकला (50) का शव उसके ही घर के पीछे बने कमरे में रेत के नीचे दबा मिला। पुलिस के अनुसार मृतक की पत्नी नाहजुबाई (47) ने पूछताछ में पति की हत्या करने की बात स्वीकार की है। पुलिस ने आरोपी महिला को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया।

बेटे ने मां से सख्ती से पूछा तो खुला राज पुलिस के मुताबिक 24 सितंबर को मृतक के बेटे राहुल ने सूचना दी कि उसके पिता करीब 15 दिनों से लापता हैं। पिता के अचानक गायब होने से उसे अनहोनी की आशंका हुई। गुजरात के राजकोट में मजदूरी कर रहे राहुल के घर लौटने के बाद उसने अपनी मां से पिता के बारे में पूछताछ की। पूछताछ के दौरान संदेह गहराने पर घर की तलाशी ली गई। इसी दौरान घर के पीछे स्थित कमरे में रेत के नीचे दबे मानव अवशेष दिखाई दिए। सूचना मिलते ही उदयगढ़ पुलिस मौके पर पहुंची।