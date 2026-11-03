गुजरात के अमरेली में बोलेरो में लगी आग... आलीराजपुर के दो मजदूरों की जिंदा जलने से मौत

नईदुनिया प्रतिनिधि, आलीराजपुर। गुजरात के अमरेली जिले में बोलेरो वाहन में आग लगने से आलीराजपुर जिले के दो मजदूरों की मौत हो गई। दोनों वाहन में सो रहे थे। मंगलवार सुबह वाहन पूरी तरह जला मिला। दोनों के शव अंदर थे। पुलिस के अनुसार मृतकों की पहचान आलीराजपुर जिले की कठीवाड़ा तहसील निवासी रवि कमलेशभाई बघेल (16) और नितिन रामसिंह पचाया (21) के रूप में हुई है। दोनों मजदूरी करने गुजरात के लीलिया तहसील के गुंदरन गांव गए थे।

पैसों के लेन-देन और पार्किंग विवाद में आग लगाने का दावा मामले में रवि के पिता कमलेशभाई ने बताया वह रात करीब 11 बजे तक जाग रहे थे। इसके बाद सोने चले गए। रात करीब 12:30 बजे उन्हें धमाके जैसी आवाज सुनाई दी। नींद खुलने पर गाड़ी में आग लगी देखी। परिवार का आरोप है कि पैसों के लेन-देन और गाड़ी खड़ी करने को लेकर विवाद चल रहा था। इसी विवाद के चलते विनोद नाम के व्यक्ति ने गाड़ी में आग लगाई और दोनों को जिंदा जलाकर मार दिया।