MP राज्यसभा उपचुनाव: हरदीप पुरी की निर्विरोध जीत तय; कांग्रेस समर्थित प्रत्याशी का पर्चा रद

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। मध्य प्रदेश से राज्यसभा उपचुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के प्रत्याशी और केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी का निर्विरोध निर्वाचित होना तय हो गया है। नामांकन पत्रों की जांच (स्क्रूटनी) के दौरान कांग्रेस समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार राजकुमार लोहानी के प्रस्तावक व विधानसभा में उपनेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे द्वारा दर्ज कराई गईं तीनों आपत्तियों को रिटर्निंग ऑफिसर ने खारिज कर दिया।

इसके साथ ही केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी का नामांकन पत्र पूरी तरह मान्य कर लिया गया है। तीन नामांकनों में से दो खारिज हो जाने के कारण अब 5 नवंबर को नाम वापसी की समय-सीमा समाप्त होते ही उनके निर्वाचन की औपचारिक घोषणा कर दी जाएगी।