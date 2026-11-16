आलीराजपुर में दिनदहाड़े डबल मर्डर से सनसनी... चांदपुर रोड पर युवक और बुजुर्ग को उतारा मौत के घाट

नईदुनिया प्रतिनिधि, आलीराजपुर। जिले में सोमवार को दिनदहाड़े हुई दोहरी हत्या की वारदात ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी। कोतवाली थाना क्षेत्र के चांदपुर रोड पर एक पुलिया के पास दो लोगों के शव मिलने से हड़कंप मच गया। मृतकों में एक युवक और करीब 55 वर्षीय बुजुर्ग शामिल हैं। दोनों के शरीर पर धारदार हथियार से हमले के निशान पाए गए हैं।

एक ही स्थान पर दो लोगों की हत्या की घटना ने पुलिस महकमे में भी हलचल मचा दी। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार दोनों मृतक मोरखी गांव के निवासी बताए जा रहे हैं। जानकारी के मुताबिक, वारदात सोमवार सुबह करीब 11:30 बजे की बताई जा रही है। चांदपुर रोड पर पुलिया के पास दो लोगों के शव पड़े होने की सूचना मिलते ही कोतवाली पुलिस तत्काल घटनास्थल पर पहुंची। मौके पर दोनों के शव मिलने के बाद पुलिस ने आवश्यक कार्रवाई करते हुए शवों को जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां पोस्टमार्टम की प्रक्रिया की जा रही है। दिनदहाड़े हुई इस वारदात की खबर फैलते ही क्षेत्र में हड़कंप मच गया।

एक साथ दो हत्याएं, वारदात के पीछे क्या है वजह इस दोहरी हत्या के पीछे की वजह फिलहाल स्पष्ट नहीं हो पाई है। दो अलग-अलग उम्र के व्यक्तियों को एक साथ निशाना बनाए जाने से वारदात को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या हत्या के पीछे पुरानी रंजिश है या कोई आपसी विवाद, पुलिस इन सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच कर रही है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है। एसपी समर वर्मा और एएसपी ज्योति उमठ ने किया घटनास्थल का निरीक्षण दो लोगों की हत्या की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक समर वर्मा और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ज्योति उमठ सहित अन्य पुलिस अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे। अधिकारियों ने मौके का बारीकी से निरीक्षण किया और पुलिस टीम से घटना की जानकारी ली।