आलीराजपुर में दिनदहाड़े डबल मर्डर से सनसनी... चांदपुर रोड पर युवक और बुजुर्ग को उतारा मौत के घाट

नईदुनिया प्रतिनिधि, आलीराजपुर। जिले में सोमवार को दिनदहाड़े हुई दोहरी हत्या की वारदात ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी। कोतवाली थाना क्षेत्र के चांदपुर रोड पर एक पुलिया के पास दो लोगों के शव मिलने से हड़कंप मच गया। मृतकों में एक युवक और करीब 55 वर्षीय बुजुर्ग शामिल हैं। दोनों के शरीर पर धारदार हथियार से हमले के निशान पाए गए हैं।
एक ही स्थान पर दो लोगों की हत्या की घटना ने पुलिस महकमे में भी हलचल मचा दी। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार दोनों मृतक मोरखी गांव के निवासी बताए जा रहे हैं।
जानकारी के मुताबिक, वारदात सोमवार सुबह करीब 11:30 बजे की बताई जा रही है। चांदपुर रोड पर पुलिया के पास दो लोगों के शव पड़े होने की सूचना मिलते ही कोतवाली पुलिस तत्काल घटनास्थल पर पहुंची। मौके पर दोनों के शव मिलने के बाद पुलिस ने आवश्यक कार्रवाई करते हुए शवों को जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां पोस्टमार्टम की प्रक्रिया की जा रही है। दिनदहाड़े हुई इस वारदात की खबर फैलते ही क्षेत्र में हड़कंप मच गया।
इस दोहरी हत्या के पीछे की वजह फिलहाल स्पष्ट नहीं हो पाई है। दो अलग-अलग उम्र के व्यक्तियों को एक साथ निशाना बनाए जाने से वारदात को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या हत्या के पीछे पुरानी रंजिश है या कोई आपसी विवाद, पुलिस इन सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच कर रही है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है।
दो लोगों की हत्या की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक समर वर्मा और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ज्योति उमठ सहित अन्य पुलिस अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे। अधिकारियों ने मौके का बारीकी से निरीक्षण किया और पुलिस टीम से घटना की जानकारी ली।
एसपी ने हत्या के कारणों का पता लगाने और आरोपियों तक पहुंचने के लिए सभी पहलुओं पर गंभीरता से जांच करने के निर्देश दिए। पुलिस टीम घटनास्थल से जुड़े साक्ष्यों और परिस्थितियों के आधार पर मामले की पड़ताल कर रही है।
फिलहाल दोनों मृतकों की हत्या के पीछे का वास्तविक कारण सामने नहीं आया है। पुलिस अधिकारियों के अनुसार आरोपियों की तलाश जारी है और घटना से जुड़े सभी पहलुओं की जांच की जा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मौत की परिस्थितियों और हमले से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्य सामने आने की उम्मीद है। दिनदहाड़े हुई इस दोहरी हत्या ने जिले में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। अब पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती आरोपियों की पहचान कर उन्हें जल्द गिरफ्तार करना और हत्या के पीछे की असल वजह का खुलासा करना है।
यह भी पढ़ें- सीएम हेल्पलाइन में लापरवाही पर इंदौर कलेक्टर सख्त... सेक्शन प्रभारी निलंबित, दो का कटेगा वेतन