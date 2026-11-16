सीएम हेल्पलाइन में लापरवाही पर इंदौर कलेक्टर सख्त... सेक्शन प्रभारी निलंबित, दो का कटेगा वेतन

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों के निराकरण में लापरवाही बरतने पर कलेक्टर शिवम वर्मा ने आदिम जाति कल्याण विभाग के सेक्शन प्रभारी को निलंबित करने के निर्देश दिए हैं। वहीं हातोद के बीएमओ और देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के एक प्रोफेसर का पांच-पांच दिन का वेतन कटेगा। कलेक्टर ने स्पष्ट किया कि शिकायतों का निराकरण केवल औपचारिकता के लिए नहीं, बल्कि आवेदक की संतुष्टि के साथ किया जाना चाहिए।

सोमवार को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित समय-सीमा (टीएल) बैठक में कलेक्टर ने विभागवार लंबित शिकायतों और आवेदनों की समीक्षा की। इस दौरान हातोद के बीएमओ के स्तर पर सीएम हेल्पलाइन प्रकरणों के निराकरण में लापरवाही सामने आने पर पांच दिन का वेतन काटने के निर्देश दिए।