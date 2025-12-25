सड़क न होने से झोली बनी एम्बुलेंस... आलीराजपुर में 62 वर्षीय बीमार वृद्धा को कंधे पर लादकर अस्पताल ले गए

नईदुनिया प्रतिनिधि, आलीराजपुर। जिले के ग्राम सामलाकुंड स्थित काचला फलिया (बस्ती) में सड़क नहीं होने से ग्रामीणों को बीमार 62 वर्षीय वृद्धा को झोली में डालकर अस्पताल ले जाना पड़ा। ग्रामीणों ने बताया कि रूपली वेस्ता मावी की तबीयत खराब होने पर झोली में डालकर मुख्य सड़क तक लाए। इसके बाद अस्पताल ले गए।
इस घटना का वीडियो भी सामने आया है। दरअसल, यह बस्ती बरझर से गांगेड़ी गुजरात को जोड़ने वाले पक्के सड़क मार्ग से लगभग एक किमी अंदर स्थित है। इस फलिया तक वाहनों के आने-जाने के लिए कोई सड़क नहीं बनी है।
ग्रामीणों को पैदल ही आवाजाही करनी पड़ती है। ग्रामीणों ने प्रशासन से सड़क निर्माण की मांग की है। उनका कहना है कि कम से कम एक कच्ची सड़क बन जाए, तो वाहन उनके घरों तक पहुंच सकेंगे और उन्हें ऐसी आपात स्थितियों में परेशानी नहीं होगी।
