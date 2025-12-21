मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    घर के बाहर बैठे पिता की गोद से चार साल की बच्ची को झपट ले गया जंगली जानवर

    बखतगढ़ थाना क्षेत्र के ग्राम बिचोली के गोदवाणी में जंगली जानवर ने चार साल की बच्ची को पिता की गोद से झपटकर ले गया था। करीब चार घंटे की तलाश के बाद बच्च ...और पढ़ें

    By Digital DeskEdited By: ADITYA KUMAR
    Publish Date: Sun, 21 Dec 2025 09:17:24 PM (IST)Updated Date: Sun, 21 Dec 2025 09:17:24 PM (IST)
    घर के बाहर बैठे पिता की गोद से चार साल की बच्ची को झपट ले गया जंगली जानवर
    चार साल की बच्ची को झपट ले गया जंगली जानवर

    HighLights

    1. आलीराजपुर के बखतगढ़ क्षेत्र की घटना
    2. गोदवाणी गांव में दशहत का माहौल
    3. चार घंटे की मशक्कत के बाद मिला शव

    नईदुनिया प्रतिनिधि, आलीराजपुर। बखतगढ़ थाना क्षेत्र के ग्राम बिचोली के गोदवाणी में जंगली जानवर ने चार साल की बच्ची को पिता की गोद से झपटकर ले गया था। करीब चार घंटे की तलाश के बाद बच्ची का शव घर से लगभग एक किमी दूर पहाड़ी पर मिला। घटना के बाद गांव में दहशत का माहौल है। क्षेत्र में गश्त बढ़ाए जाने और जंगली जानवर की आवाजाही रोकने के लिए ठोस कदम उठाने की मांग की गई है।

    मशाल और टॉर्च लेकर जंगल में खोजबीन

    प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, गोदवाणी निवासी देवसिंह शनिवार शाम बेटी रक्षा को गोद में लिए घर के बाहर बैठे थे, तभी अचानक जंगल से आए जंगली जानवर ने झपट्टा मारकर बच्ची खींच ले गया। ग्रामीणों ने वन विभाग और पुलिस को घटना की सूचना दी। साथ ही मशाल और टॉर्च लेकर जंगल में खोजबीन शुरू की।


    पहाड़ी पर झाड़ियों के बीच मिला शव

    करीब चार घंटे की मशक्कत के बाद बच्ची का शव पहाड़ी पर झाड़ियों के बीच मिला। तेंदुए की आशंका व्यक्त की जा रही है। रेंजर तरुण आनिया ने बताया कि जंगल में जोबट से मंगाकर पिंजरा लगाया गया है। बालिका के स्वजन को वन विभाग की ओर से आठ लाख रुपये की आर्थिक सहायता देने की प्रक्रिया शुरू की गई है।

    यह भी पढ़ें- जबलपुर में चर्च बना अखाड़ा, 'जय श्री राम' के नारों से गूंजा परिसर, प्रार्थना सभा के दौरान चले लात-घूंसे

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.