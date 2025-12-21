घर के बाहर बैठे पिता की गोद से चार साल की बच्ची को झपट ले गया जंगली जानवर

नईदुनिया प्रतिनिधि, आलीराजपुर। बखतगढ़ थाना क्षेत्र के ग्राम बिचोली के गोदवाणी में जंगली जानवर ने चार साल की बच्ची को पिता की गोद से झपटकर ले गया था। करीब चार घंटे की तलाश के बाद बच्ची का शव घर से लगभग एक किमी दूर पहाड़ी पर मिला। घटना के बाद गांव में दहशत का माहौल है। क्षेत्र में गश्त बढ़ाए जाने और जंगली जानवर की आवाजाही रोकने के लिए ठोस कदम उठाने की मांग की गई है।
प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, गोदवाणी निवासी देवसिंह शनिवार शाम बेटी रक्षा को गोद में लिए घर के बाहर बैठे थे, तभी अचानक जंगल से आए जंगली जानवर ने झपट्टा मारकर बच्ची खींच ले गया। ग्रामीणों ने वन विभाग और पुलिस को घटना की सूचना दी। साथ ही मशाल और टॉर्च लेकर जंगल में खोजबीन शुरू की।
करीब चार घंटे की मशक्कत के बाद बच्ची का शव पहाड़ी पर झाड़ियों के बीच मिला। तेंदुए की आशंका व्यक्त की जा रही है। रेंजर तरुण आनिया ने बताया कि जंगल में जोबट से मंगाकर पिंजरा लगाया गया है। बालिका के स्वजन को वन विभाग की ओर से आठ लाख रुपये की आर्थिक सहायता देने की प्रक्रिया शुरू की गई है।
