अनूपपुर हत्याकांड: मां की ममता फिर हार गई, बेटे की रस्सी नहीं खोलती तो बच जाती 4 जानें

धीरज कुमार बाजपेई, नईदुनिया, अनूपपुर। नौरोजाबाद के मरदरी से करीब एक सप्ताह पहले अपनी मां के साथ ननिहाल आया युवक प्रेम सिंह को थोड़ा सा भी इस बात का अंदाजा नहीं रहा होगा कि नियति उसके लिए क्या सोचकर बैठी है। एक ही पल में चार जानें चली गईं, जिससे घर का माहौल मातमी हो गया है।

सनी धाम के पंडा से मारपीट बनी हत्या की वजह अनूपपुर में पुष्प राजगढ़ के ग्राम अमोदा बिजौरा आया अपने नाना-नानी के यहां था। किसी बात को लेकर सनी धाम के पंडा गंगा सिंह के साथ मारपीट कर दी। गुस्साए ग्रामीणों ने रस्सी से बांध दिया गुस्साए ग्रामीणों ने प्रेम सिंह को पकड़कर उसके नाना-नानी के घर ले जाकर रस्सी से बांध दिया। अब मां तो मां ठहरी, अपने बेटे की परेशानी देखकर अनुपिया बाई ने उसकी रस्सी खोल दी। रस्सी खुलते ही सबसे पहले मां को ही मार डाला रस्सी से मुक्त होते ही बेटे ने अपनी मां पर ही हमला कर दिया। इसके बाद उसने अपने नाना संपत और नानी भन्नी पर भी लाठी-डंडे से हमला किया। तीनों की मौत के बाद मामा चैन सिंह सहित परिवार के अन्य सदस्यों पर भी हमला कर दिया।