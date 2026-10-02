जबलपुर के होटल में पति को प्रेमिका के साथ आपत्तिजनक स्थिति में पकड़ा, एक साल से मिलता था चोरी-छिपे

नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। गढ़ा थाना क्षेत्र के देवताल स्थित होटल में पत्नी ने अपने पति को कथित प्रेमिका के साथ पकड़ लिया। इसके बाद होटल में जमकर हंगामा हुआ।
महिला को कुछ समय से संदेह था कि उसका पति किसी और महिला के संपर्क में है। शुक्रवार को महिला को पति के मोबाइल से पता चला था कि वह किसी से मिलने के लिए होटल जाने वाला है। इसके बाद उसने पति को पकड़ने की योजना बनाई।
दोपहर को जब पति घर से काम से बाहर जाने का बोलकर निकला तो पत्नी ने उसका पीछा किया। वह देवताल स्थित होटल बैलेंसिंग राक पहुंची और कमरा नंबर 103 का दरवाजा खुलवाया।
कमरे में पति अरुण यादव और उसकी कथित प्रेमिका आपत्तिजनक स्थिति में मिले। इसके बाद उसने पति की पिटाई कर दी। हंगामे की सूचना पर गढ़ा पुलिस मौके पर पहुंची और सभी को थाने ले गई।
थाने में भी काफी देर तक विवाद और हंगामा चलता रहा। महिला का आरोप है कि उसका लगभक एक वर्ष से कथित महिला से चोरी-छिपे मिलता था। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
मप्रविमं तकनीकी कर्मचारी संघ के प्रांतीय महासचिव हरेंद्र श्रीवास्तव ने करंट लगने से मृत ठेका कर्मी संदीप भूमिया के परिजनों को 20 लाख रुपये मुआवजा देने की मांग की है। उन्होंने बताया कि पूर्व शहर संभाग के सिविल लाइन क्षेत्र में 33 केवी लाइन की पोल शिफ्टिंग का कार्य ठेकेदार शैलेंद्र चौरसिया द्वारा कराया जा रहा था।
30 सितंबर की शाम संदीप चालू 11 केवी लाइन में चढ़ गया, जिससे करंट लगने पर नीचे गिरकर उसकी मौत हो गई। संघ ने घटना की निष्पक्ष जांच, जिम्मेदारों पर कार्रवाई और मृतक के परिवार को उचित मुआवजा देने की मांग की है।
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